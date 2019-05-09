Чт, 9.05.2019
Любите друг друга. Здесь и сейчас. Потом может и не случится. Алена Апина

Оригинально, вкусно и быстро: запеченный в духовке редис
Попробуйте!

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ФОТО: Depositphotos

Казалось бы, нечто невиданное! Но редис действительно можно не только грызть в свежем виде, но и запекать в духовке. В таком виде он станет прекрасным дополнением к основному блюду и разнообразит овощное плато, поданное в качестве закуски. Попробуйте!

Время приготовления - 20 минут!

Ингредиенты: 450 г редиса, 2 ст. ложки оливкового масла, соль по вкусу, семена кунжута (сезама), петрушка.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. Очистите редис от листьев и хвостиков корней, вымойте и порежьте пополам или на четыре части в зависимости от размера.

3. Выложите на противень, полейте оливковым маслом и перемешайте, чтобы масло равномерно распределилось по всему редису.

4. Запекайте 20 минут (или до коричневого цвета).

Достаньте из духовки, посолите, по желанию посыпьте семенами кунжута (сезама) и измельченной свежей петрушкой.

Приятного аппетита!

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