Оригинально, вкусно и быстро: запеченный в духовке редис
Казалось бы, нечто невиданное! Но редис действительно можно не только грызть в свежем виде, но и запекать в духовке. В таком виде он станет прекрасным дополнением к основному блюду и разнообразит овощное плато, поданное в качестве закуски. Попробуйте!
Время приготовления - 20 минут!
Ингредиенты: 450 г редиса, 2 ст. ложки оливкового масла, соль по вкусу, семена кунжута (сезама), петрушка.
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
2. Очистите редис от листьев и хвостиков корней, вымойте и порежьте пополам или на четыре части в зависимости от размера.
3. Выложите на противень, полейте оливковым маслом и перемешайте, чтобы масло равномерно распределилось по всему редису.
4. Запекайте 20 минут (или до коричневого цвета).
Достаньте из духовки, посолите, по желанию посыпьте семенами кунжута (сезама) и измельченной свежей петрушкой.
Приятного аппетита!