Журналиста BBC уволили за расистский твит о сыне Меган Маркл и принца Гарри

Компания BBC заявила, что Бейкер допустил "серьезную ошибку" и что его запись противоречит ценностям компании. "Дэнни прекрасный ведущий, но больше не будет работать в нашем еженедельном шоу", — сообщили в корпорации.

Дэнни Бейкер же в разговоре со Sky News сказал, что его пост в соцсети был "идиотской ошибкой", а также он заявил, что не является расистом. Он рассказал, что просто хотел сравнить королевскую семью с "цирковыми животными в шикарной одежде", однако его шутку не поняли.