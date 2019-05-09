Журналиста BBC уволили за расистский твит о сыне Меган Маркл и принца Гарри

Ведущего британской радиостанции BBC 5 Live Дэнни Бейкера уволили за пост в Twitter, в котором он сравнил новорожденного малыша принца Гарри и Меган Маркл с обезьяной. Об этом сообщает BBC.
8 мая журналист выложил в своем Twitter черно-белый снимок, на котором изображена пара, держащая на руках одетую маленькую обезьяну.
Надпись к фото была "Королевский ребенок покидает больницу". Подписчики журналиста осыпали его обвинениями в расизме, и вскоре ведущий удалил свой пост.
Компания BBC заявила, что Бейкер допустил "серьезную ошибку" и что его запись противоречит ценностям компании. "Дэнни прекрасный ведущий, но больше не будет работать в нашем еженедельном шоу", — сообщили в корпорации.
Дэнни Бейкер же в разговоре со Sky News сказал, что его пост в соцсети был "идиотской ошибкой", а также он заявил, что не является расистом. Он рассказал, что просто хотел сравнить королевскую семью с "цирковыми животными в шикарной одежде", однако его шутку не поняли.