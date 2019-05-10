Три лучшие жены из всех представительниц зодиакального круга

Не сомневаемся, что опыт разнообразных отношений у вас уже большой, но его вряд ли можно назвать успешным, раз вы читаете эту статью. Одни отношения заканчиваются, начинаются другие, за ними и третьи... А что дальше? Когда же долгожданный счастливый конец? Или, если выразиться точнее, начало? Когда же вы наконец встретите ту, с которой проведете остаток своих дней?

Немаловажную роль здесь играет совместимость между двумя людьми. И с этим в современном мире, к сожалению, возникают заметные сложности.

Так как же сделать правильный выбор?

Возможно, вы думаете, что причина в вас самих, поскольку вы еще просто не готовы к браку. Но если вы уже достаточно зрелый для супружеской жизни мужчина и уверены, что проблема не в вас, то, возможно, она в том, что вы не там ищете или постоянно выбираете не ту девушку.

Есть такие дамочки, которые просто не склонны связывать себя хоть какими-то обязательствами, не говоря уже о браке. Не исключено, что именно к таким вас и тянет.

Выбор партнера на всю жизнь - это всегда непросто. Но это не значит, что от вас ничего не зависит. Быть может, мнение астрологов поможет вам найти настоящую любовь? Позвольте мудрой Вселенной помочь вам в этом. Повысьте свои шансы - начните отношения с правильной девушкой! Возможно, брак именно с одной из представительниц этих трех знаков Зодиака сделает вас счастливым мужчиной, потому что они просто созданы для брака!

Рак

Она никогда не стесняется своих чувств и никому не боится их показать. Она очень экспрессивна, но не заставит вас попусту тратить время в попытках угадать, что же у нее на уме. Она не будет вести себя так, будто вы должны уметь читать ее мысли, и всегда будет честна с вами. Еще одна черта, которая делает ее хорошей женой, - это умение ценить счастье близких. Свои интересы она готова отодвинуть на последнее место.

Она всегда заботится о сохранении баланса в отношениях и стремится наполнить их всевозможными яркими красками и приятными мелочами.

И не ленится приложить немного больше усилий, если хочет сделать отношения еще более счастливыми.

Несмотря на ее тенденцию иногда слишком уж отдаваться своим эмоциям, очень часто это только на пользу отношениям. Она всегда старается направить эмоции в нужное русло, чтобы они не повредили вашей связи и только укрепили ее.

Овен

От невесты, родившейся под этим знаком, можно ждать ответственного подхода ко всему, и брак - не исключение. Она будет преданной женой и всегда вкладываться в отношения по полной. В силу своей натуры она никогда не сдается, добивается поставленных целей и живет в том, о чем мечтает. Эту же стратегию она применяет в отношениях. Если она станет вашей женой, то будьте спокойны: она сделает все, что в ее силах, чтобы это был счастливый союз. И уж точно не будет лениться.

Ее внимание завоевать непросто, но это стоит усилий! Однако не радуйтесь слишком рано:

вступая в брак с женщиной, которая любит усердно работать, надо знать, что она хочет видеть рядом с собой такого же работящего мужчину.

И такого же ответственного как на работе, так и в отношениях.

Лев

Львица всегда получает то, чего хочет. Кнутом или пряником, рано или поздно, но она добивается своего. Иногда она может показаться нахальной, но это просто чрезмерная прямолинейность. В ее честности сомневаться не приходится, а ее харизма и шарм делают ее не просто притягательной, а блестящей. Мужчина ей нужен совсем не для того, чтобы выжить, а потому, если она вам открылась, не рискуйте принимать это как должное.

Конечно, иногда с ней бывает нелегко из-за ее упрямства и гордыни, но всегда помните, что под этим фасадом прячется сердце, которое страстно вас любит.