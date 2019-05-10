Английская доминация: "Арсенал" и "Челси" вышли в финал Лиги Европы

На этой неделе отгремела Лига чемпионов, подарив нам два великолепных вечера и две английские команды в финале. Тоже самое, но с меньшим драматизмом, произошло и в Лиге Европы. В финале нас ждёт дерби Лондона!
Валенсия - Арсенал 2:4
Первый матч, который проходил в Лондоне неделю назад, завершился победой "Арсенала" со счётом 3:1. Сегодня "канониры" также одержали победу и уверенно вышли в финал Лиги Европы.
Счёт в матче открыли хозяева - на 11-й минуте Кевин Гамейро после передачи Гонсалу Гедеша отправил мя в ворота гостей. Шесть минут спустя Пьер-Эмерик Обамеянг нанёс точный удар из-за пределов штрафной и восстановил равновесие в матче.
All of us when @Aubameyang7 brought us level! 😆— Arsenal FC (@Arsenal) May 9, 2019
How did you react to Auba's equaliser?
🏆 #UEL pic.twitter.com/XGXCeZOmQt
После перерыва Александр Ляказетт забил второй гол в ворота "Валенсии", которая никак не хотела сдаваться и на 58-й минуте снова сравняла счёт - дубль оформил Гамейро.
Затем дело в свои руки взял неудержимый Обамеянг, который поразил ворота хозяев на 69-й и 88-й минутах, оформив хет-трик в матче - "Арсенал" в финале.
Кстати, для главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери предстоящий финал Лиги Европы станет четвёртым в карьере - подобное не удавалось ни одному специалисту. Ранее Эмери трижды выводил в финал "Севилью" и во всех случаях его команда одерживала победу.
Челси - Айнтрахт 1:1 (пен. 4:3)
Неделю назад команды в Германии сыграли вничью - 1:1. С таким же счётом закончилось и основное время в отвеном поединке.
Счёт в матче открыли хозяева - на 28-й минуте Рубен Лофтус-Чик пробил точно в дальний угол. В начале второго тайма Лука Йович сравнял счёт и вернул надежду "Айнтрахту".
В основное время больше голов не было, так же как и в двух овертаймах. Стоит отметить, что обе команды имели шансы отличиться, но до взятия ворот дело так и не дошло.
Судьбу противостояния решила послематчевая серия 11-метровых ударов, в которой вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага отразил два удара и буквально затащил "синих" в финал Лиги Европы.
Europa League final...— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 9, 2019
WE ARE COMING! 🙌#CHEFRA pic.twitter.com/D6QSy9UPcl
Таким образом, в финале Лиги Европы нас ждёт лондонское дерби - "Арсенал" против "Челси". Решающий матч состоится 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.
Две английские команды в финале Лиги чемпионов. Две английские команды в финале Лиги Европы. У кого-то ещё есть сомнения, какой европейский чемпионат самый сильный?