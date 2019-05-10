Английская доминация: "Арсенал" и "Челси" вышли в финал Лиги Европы

Валенсия - Арсенал 2:4

Первый матч, который проходил в Лондоне неделю назад, завершился победой "Арсенала" со счётом 3:1. Сегодня "канониры" также одержали победу и уверенно вышли в финал Лиги Европы.

Счёт в матче открыли хозяева - на 11-й минуте Кевин Гамейро после передачи Гонсалу Гедеша отправил мя в ворота гостей. Шесть минут спустя Пьер-Эмерик Обамеянг нанёс точный удар из-за пределов штрафной и восстановил равновесие в матче.

All of us when @Aubameyang7 brought us level! 😆



How did you react to Auba's equaliser?



🏆 #UEL pic.twitter.com/XGXCeZOmQt — Arsenal FC (@Arsenal) May 9, 2019

После перерыва Александр Ляказетт забил второй гол в ворота "Валенсии", которая никак не хотела сдаваться и на 58-й минуте снова сравняла счёт - дубль оформил Гамейро.

Затем дело в свои руки взял неудержимый Обамеянг, который поразил ворота хозяев на 69-й и 88-й минутах, оформив хет-трик в матче - "Арсенал" в финале.

Кстати, для главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери предстоящий финал Лиги Европы станет четвёртым в карьере - подобное не удавалось ни одному специалисту. Ранее Эмери трижды выводил в финал "Севилью" и во всех случаях его команда одерживала победу.

Челси - Айнтрахт 1:1 (пен. 4:3)

Неделю назад команды в Германии сыграли вничью - 1:1. С таким же счётом закончилось и основное время в отвеном поединке.

Счёт в матче открыли хозяева - на 28-й минуте Рубен Лофтус-Чик пробил точно в дальний угол. В начале второго тайма Лука Йович сравнял счёт и вернул надежду "Айнтрахту".

В основное время больше голов не было, так же как и в двух овертаймах. Стоит отметить, что обе команды имели шансы отличиться, но до взятия ворот дело так и не дошло.

Судьбу противостояния решила послематчевая серия 11-метровых ударов, в которой вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага отразил два удара и буквально затащил "синих" в финал Лиги Европы.

Таким образом, в финале Лиги Европы нас ждёт лондонское дерби - "Арсенал" против "Челси". Решающий матч состоится 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.