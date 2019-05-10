У парка Победы трамвай сбил двух пешеходов

Представитель Госполиции Илзе Юревица рассказала, что вызов был получен около 22.15. Сообщалось, что под трамвай попали два человека - пешеходы.

На месте происшествия на время закрывали транспортное движение.

Как рассказали в Службе неотложной помощи, обе попавших под трамвай - женщины, получившие на месте ЧП тяжелые травмы.

Они были доставлены в больницу, будучи в сознании.

Медики прибыли на место происшествия моментально, так как несколько бригад дежурили рядом с парком Победы.

Как сообщалось, 9 мая, уже с самого утра в парке Победы в Риге собирались люди, чтобы принять участие в памятных мероприятиях в честь 74-й годовщины разгрома нацизма.

За исключением торжественных мероприятий общества "9мая.лв" у памятника Победы, во второй половине дня прошел "Бессмертный полк", в котором приняли участие около 4000 человек.

Мероприятия также проходили и в Даугавпилсе.

Видео: Интервью с участниками мероприятий в Даугавпилсе

Руководитель общества "9мая.лв" Даниил Ульянов сообщил агентству LETA, что мероприятия у парка Победы в Риге до 21:30 в общей сложности посетили от 115 000 до 120 000 человек.

В целом мероприятия в парке Победы проходили спокойно и мирно. Полицейские, в случае необходимости, регулировали движение в окрестностях памятника Освободителям и парка Победы.