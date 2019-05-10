Пт, 10.05.2019
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45 лет и лишние кг - не повод прятать свое тело! Тайра Бэнкс покорила чувственным фото

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ФОТО: instagram.com/tyrabanks/

45 лет и лишние килограммы не повод прятаться в кусты и длинные одеяния! Судя по всему именно так решила известная американская супермодель Тайра Бэнкс, приняв участие в фотосессии для обложки глянца.

В социальной сети Instagram она с гордостью поделилась фотографиями, на которых позирует в мини-бикини для обложки глянцевого журнала.

Несмотря на лишние килограммы, 45-летняя знаменитость до сих пор сводит с ума тысячи фанатов по всему миру.

"Это для тех, кому говорили, что они недостаточно привлекательны из-за своего тела, возраста и всего остального", - подписала Тайра свои фотографии.

Поклонники супермодели признали в комментариях, что она все еще в прекрасной форме.

"Потрясающе! Как хорошее вино", "Прекрасна, как всегда… лучше, чем 23 года назад", "Бомба", - написали многие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Yellow #Yeah #Yahoo #ThisIsForYOU

Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Thankful for your fierce love and support all these years. #BanX

Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks)

Напомним, известность Тайра получила, работая моделью в Париже, Милане, Лондоне, Токио и Нью-Йорке, но её коммерческим прорывом было появление на телевидении. Тайра создала реалити-шоу "Топ-модель по-американски", также совместно с Эштоном Кутчером была ведущей шоу True Beauty, и у неё было собственное ток-шоу "Шоу Тайры Бэнкс".

Посмотрите, как выглядела Тайра Бэнкс в молодые годы!

Галерея: Супермодель Тайра Бэнкс

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