Игорь Николаев: "Алла Пугачева едва не погибла в мой день рождения"

Жуткий случай произошел, когда исполнитель жил вместе с женой Леной на улице Новаторов.

"И у меня из транспорта были только санки. Алла была в гостях и говорит: "Ну, покатай меня на санках". Я на санки её посадил, а у неё была белая песцовая шуба и шапка песцовая, круглая такая. Я вывез её через арку, и вот наш дворик кончился, уже проезжая часть", - вспомнил Николаев.

Это как раз был день рождение певца - 17 января.

"На дороге снега нет, асфальт, и санки застряли.

И тут на нас едет автобус. Он даже не может свернуть, потому что по бокам сугробы двухметровые. И мы смотрим на это, как обречённые, даже не пошевелились.

Автобус остановился где-то в метре, водитель выходит, и я понимаю, что он будет нас ломом бить", - поясняет артист.

Алла Пугачева не растерялась и сняла свою песцовую шапку, чтобы было видно сразу, что это Алла Пугачёва, а также чтобы разглядели ее волосы рыжие.

"И какую-то песню она начала петь – то ли "Арлекино", то ли что-то ещё. Водитель ничего не понял, он просто был в шоке совершенном", - подытожил Николаев.