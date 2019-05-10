Пт, 10.05.2019
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Игорь Николаев: "Алла Пугачева едва не погибла в мой день рождения"

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Алла Пугачева и Игорь Николаев

ФОТО: Скриншот с телепередачи

Российский певец и композитор Игорь Николаев стал героем программы Киры Прошутинской "Он и Она" на канале ТВЦ. Артист был предельно откровенным с ведущей. Также он вспомнил случай, когда практически по его вине Алла Пугачева чуть не попала под автобус. 

Жуткий случай произошел, когда исполнитель жил вместе с женой Леной на улице Новаторов.

"И у меня из транспорта были только санки. Алла была в гостях и говорит: "Ну, покатай меня на санках". Я на санки её посадил, а у неё была белая песцовая шуба и шапка песцовая, круглая такая. Я вывез её через арку, и вот наш дворик кончился, уже проезжая часть", - вспомнил Николаев. 

Это как раз был день рождение певца - 17 января. 

"На дороге снега нет, асфальт, и санки застряли.

И тут на нас едет автобус. Он даже не может свернуть, потому что по бокам сугробы двухметровые. И мы смотрим на это, как обречённые, даже не пошевелились.

Автобус остановился где-то в метре, водитель выходит, и я понимаю, что он будет нас ломом бить", - поясняет артист. 

Алла Пугачева не растерялась и сняла свою песцовую шапку, чтобы было видно сразу, что это Алла Пугачёва, а также чтобы разглядели ее волосы рыжие.

"И какую-то песню она начала петь – то ли "Арлекино", то ли что-то ещё. Водитель ничего не понял, он просто был в шоке совершенном", - подытожил Николаев. 

Ранее Игорь Николаев опубликовал редкий снимок Раймонда Паулса и Аллы Пугачевой.

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10 мая! Самое время вечерком посидеть у телевизора!) Сегодня у меня два эфира: ТВЦ, 22:15 «ОН И ОНА». Доверительный вечерний разговор с Кирой Прошутинской 1 Канал,19:20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ», расскажу о песне «Теплушка», которую мы с М. Таничем написали для фронтовика и любимого народом Юрия Никулина, и о своём деде Иване Николаеве, который прошёл всю войну и брал Берлин. Не пропустите! Приятного просмотра!) @1tv @tvcmsk @maxgalkinru #кирапрошутинская #сегоднявечером #ониона #игорьниколаев @orbakaite_k

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

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