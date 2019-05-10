В Озолниеки строят ротационное кольцо. Стоимость 1,43 млн евро

В Озолниеки началась перестройка перекрестка участка автодороги Елгава-Далбе с улицами Эглайнес и Сколас протяженностью 4,9 км в ротационное кольцо, чтобы повысить безопасность движения, сообщили агентству LETA в отделе коммуникации ГАО Latvijas Valsts Ceļi (LVC).
С 13 мая во время проведения работ движение транспорта в их зоне по одной полосе планируется организовать с помощью регулировщиков, а в ночное время и выходные дни - с помощью светофоров.
В результате перестройки ул. Сколас будет подключена к кольцу напротив ул.Эглайнес или автодороги Озолниеки-Бранкас-Бранкстури (V1068).
Строительные работы выполняет ООО Igate, их договорная цена -1,43 млн евро с учетом НДС, срок - 100 календарных дней. Эти средства выделены из госбюджета.
Информация об ограничениях дорожного движения в сети автодорог - на сайте LVC www.lvceli.lv и в приложении Waze.