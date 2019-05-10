Latvijas dzelzceļš: министр сообщения хочет тайком приватизировать предприятие

"Мы видим целенаправленную работу, которая нацелена на приватизацию и расхищение LDz. Перед приватизацией нужно уменьшить стоимость предприятия, чтобы его можно было успешно приватизировать, а подобные заявления, несомненно, создают репутационные риски и уменьшают стоимость компании", - указал он.

Как сообщил Берзиньш, правление LDz просит министра немедленно отозвать свои заявления, чтобы предотвратить дальнейший ущерб предприятию.

"Также будут направлены заявления государственным органам, потому что видны целенаправленные действия, направленные на ослабление компании", - отметил глава LDz.

Руководство компании направит заявления премьер-министру, членам совета LDz, генеральному прокурору, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, комиссии Сейма по национальной безопасности, а также руководству ОЭСР.

До следующего заседания совета LDz правление продолжит работу, заявил Берзиньш.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Линкайтс действует в интересах частного перевозчика - Baltijas ekspresis. Эта компания начиная с 2018 года проявляет к сектору железнодорожных перевозок, использования вагонов и локомотивов повышенный интерес.

"До сих пор LDz не предоставляло никаких необоснованных преимуществ Baltijas ekspresis, именно поэтому компания начала наступательные действия. Сначала бывший руководитель LDz Cargo Марис Бремзе был принят на работу руководителем Baltijas ekspresis, одновременно Государственная железнодорожная администрация начала несколько административных разбирательств против LDz. Все это делается с целью добиться особого благоприятствования для Baltijas ekspresis", - пояснил Берзиньш.

Вместо того чтобы укреплять позиции LDz, министр в настоящее время осуществляет действия, которые наносят вред не только LDz, но и всему народному хозяйству, подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, министр сообщения на этой неделе выразил недоверие Берзиньшу и двум членам правления LDz - Айвару Стракшасу и Айнису Стурманису и предложит совету компании отстранить их от занимаемых должностей.

После оценки деятельности LDz был сделан вывод, что на предприятии существует потенциальная коррупция и осуществляются различные коррупционные схемы. Минсообщения предоставило соответствующую информацию Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Министр сообщил, что основные претензии связаны с возможным искажением конкуренции, что грозит серьезными последствиями и для LDz, и для государства. Также выявлено несколько финансово объемных хозяйственных сделок, в том числе маркетинговые и рекламные договоры на несколько миллионов евро, которые наводят на мысль, что правление предприятия не действовало целесообразно.

"Первое впечатление - многие вещи делаются непрозрачно, это дает возможность для различных схем и коррупционных действий", - заявил Линкайтс.

Министр сообщил, что совет LDz заказал аудит, что свидетельствует о том, что правление предприятия не было хорошим хозяином.

"Это не касается четвертого члена правления - Эрика Шмукстса, которого можно назвать патриотом отрасли, и в подведомственной ему сфере нечего критиковать. Он пользуется полным моим доверием", - подчеркнул министр.

Информация передана совету LDz, который на следующей неделе соберется на заседание и рассмотрит вопрос о работе членов правления.