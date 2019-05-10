Госконтроль подозревает два муниципальных учреждения в расточении нескольких миллионов евро

В понедельник, 13 мая, Госконтроль опубликует ревизионный доклад "Законность и целесообразность дотаций, выделенных Рижским городским самоуправлением обществам и учреждениям", сообщили агентству LETA в Госконтроле.
В центре внимания доклада - итоги ревизии в двух учреждениях самоуправления: Рижском бюро по развитию туризма и Riga.lv.
Доклад будет опубликован в 7.00, а в 8.30 в помещениях Госконтроля состоится пресс-конференция с участием члена совета Госконтроля Инги Вилки и руководителя сектора Натальи Михайловой.
Ревизия проводилась за период с 1 января 2016 года по 30 июня 2018 года.
Согласно имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, в докладе Госонтроля указано в основном на непонятное дублирование функций этих учреждений и думских департаментов, непрозрачное управление и расходование финансов, непонятные операции с куплей-продажей товарных знаков, расходы на деловые поездки, принципы выделения учреждениями финансирования другим общественным организациям.
Также неясно, чем именно занимаются отдел общественных отношений самоуправления и Riga.lv.
У Госконтроля возникли подозрения в необоснованном расходовании нескольких миллионов евро и, возможно, фиктивном трудоустройстве работников в этих учреждениях.
В докладе указано, что Рижское городское самоуправление, планируя и выделяя финансирование обществам и учреждениям и контролируя его использование, распоряжалось деньгами рижских налогоплательщиков бесхозяйственно.
Дотация Riga.lv из бюджета самоуправления в этом году составляет 1,77 млн евро, в 2018 году составила 1,96 млн евро.
По данным Firmas.lv, в правлении Riga.lv работают представитель финансового департамента Рижской думы Андрис Коношонок и Гирт Дрипе. В 2018 году оборот учреждения составил 1,96 млн евро, прибыль - 697 106 евро.
В правлении Рижского бюро развития туризма работают Гунтарс Гринвалдс, Вита Ермоловича и депутат Рижской думы Максим Толстой ("Согласие"). В 2018 году оборот бюро составил 6,17 млн евро, прибыль - 606 973 евро.