Госконтроль подозревает два муниципальных учреждения в расточении нескольких миллионов евро

Согласно имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, в докладе Госонтроля указано в основном на непонятное дублирование функций этих учреждений и думских департаментов, непрозрачное управление и расходование финансов, непонятные операции с куплей-продажей товарных знаков, расходы на деловые поездки, принципы выделения учреждениями финансирования другим общественным организациям.

Также неясно, чем именно занимаются отдел общественных отношений самоуправления и Riga.lv.