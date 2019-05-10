Изоляция и страх лечиться — результаты дискриминации людей с ВИЧ

Показатели стигматизации — предрассудков в отношении лиц с ВИЧ — в Латвии довольно высоки. По этой причине люди с ВИЧ часто не идут лечиться, не ищут социальной поддержки и изолируют себя от общества.

Исследование показало, что чаще всего отрицательный опыт лиц с положительным статусом ВИЧ связан с дискриминационными замечаниями посторонних людей. В течение последнего года такие ситуации пережили 15,1% респондентов, более года назад - 23,2% опрошенных.

Также пациенты с положительным ВИЧ-статусом сталкиваются с дискриминацией со стороны членов семьи. В течение последнего года такое отношение испытали 9,8%, а более года назад - 19% респондентов.

Как свидетельствуют результаты исследования, общественное осуждение негативно влияет на ВИЧ-положительных людей. За последний год это отрицательно сказалось на способности 41,9% респондентов справляться со стрессом, у 33,9% опрошшеных ухудшилась уверенность в себе.

Между тем 31,6% ВИЧ-положительных латвийцев заявили, что общественное осуждение повлияло на их способности строить тесные и доверительные отношения с окружающими.

24,1% респондентов из-за положительного ВИЧ-статуса за последний год решили не посещать социальные мероприятия, 15% опрошенных изолировали себя от семьи и друзей. В свою очередь 12% респондентов отказались от половой жизни.

Исследование показало, что ВИЧ-положительные пациенты сталкиваются с дискриминирующим отношением также со стороны медицинского персонала. Например, 17,1% респондентов заявили, что медики о них сплетничали, 8,2% опрошенных получили рекомендации прекратить половую жизнь, а еще 6,7% респондентов сообщили, что медицинский персонал без их согласия рассказал кому-то другому об их ВИЧ-статусе.