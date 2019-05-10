Капитаном сборной Латвии на ЧМ-2019 станет Лаурис Дарзиньш

Альтернативными капитанами, или вице-капитанами станут защитник Кристап Сотниекс и нападающий Роберт Букартс, который был капитаном сборной на прошлом мировом первенстве.

34-летний Дарзиньш единственный раз был капитаном национальной команды на чемпионате мира 2013 года. Эта должность для опытного форварда не новая, так как в предыдущем сезоне он был капитаном рижского "Динамо".