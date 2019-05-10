Пт, 10.05.2019
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Капитаном сборной Латвии на ЧМ-2019 станет Лаурис Дарзиньш

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Роберт Букартс, Лаурис Дарзиньш и Кристап Сотниекс

ФОТО: Latvijas Hokeja federācija

Капитаном сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею станет опытный нападающий Лаурис Дарзиньш. Об этом сообщила Латвийская федерация хоккея (ЛФХ).

Альтернативными капитанами, или вице-капитанами станут защитник Кристап Сотниекс и нападающий Роберт Букартс, который был капитаном сборной на прошлом мировом первенстве.

34-летний Дарзиньш единственный раз был капитаном национальной команды на чемпионате мира 2013 года. Эта должность для опытного форварда не новая, так как в предыдущем сезоне он был капитаном рижского "Динамо".

Перед чемпионатом на роль капитана команды обсуждалась кандидатура нападающего Каспара Даугавиньша, но хоккеист московского "Спартака" пропустит чемпионат из-за травмы.

Первый матч на ЧМ-2019 сборная Латвии проведёт уже завтра, 11 мая, против команды Австрии.

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