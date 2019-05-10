Капитаном сборной Латвии на ЧМ-2019 станет Лаурис Дарзиньш

Капитаном сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею станет опытный нападающий Лаурис Дарзиньш. Об этом сообщила Латвийская федерация хоккея (ЛФХ).
Альтернативными капитанами, или вице-капитанами станут защитник Кристап Сотниекс и нападающий Роберт Букартс, который был капитаном сборной на прошлом мировом первенстве.
34-летний Дарзиньш единственный раз был капитаном национальной команды на чемпионате мира 2013 года. Эта должность для опытного форварда не новая, так как в предыдущем сезоне он был капитаном рижского "Динамо".
Перед чемпионатом на роль капитана команды обсуждалась кандидатура нападающего Каспара Даугавиньша, но хоккеист московского "Спартака" пропустит чемпионат из-за травмы.
Первый матч на ЧМ-2019 сборная Латвии проведёт уже завтра, 11 мая, против команды Австрии.