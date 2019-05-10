Запрет суда — не преграда: обвиняемый в домашнем насилии мужчина отправил жене 100 SMS

Курземское региональное управление Госполиции завершило расследование в рамках уголовного процесса, начатого в отношении мужчины, который нарушил решение суда о временной защите против насилия. Согласно решению суда, ему было запрещено общаться с женой, однако несмотря на это, он отправил ей около 100 SMS-сообщений. Мужчине за это нарушение грозит штраф. Уголовное дело передано Вентспилсской прокуратуре для начала уголовного преследования.
Как отмечают стражи порядка, мужчина не имел права общаться с женой, которая на данный момент оформляет расторжение брака. Несмотря на запрет, он отправил ей около 100 сообщений.
Согласно закону, если человек испытал физическое, сексуальное, психологическое или экономическое насилие со стороны нынешнего или бывшего супруга, он имеет право подать заявление на временную защиту в полицию. Заявление можно также подать в случае насилия, которое происходит между лицами, которых связывают общие дети, или тех, кого связывают общие родители, а также лицами, которые живут вместе или ожидают совместного ребенка.
Если же нарушитель проигнорирует решение суда о временной защите пострадавшего, по факту случившегося будет начат уголовный процесс.