Запрет суда — не преграда: обвиняемый в домашнем насилии мужчина отправил жене 100 SMS

Согласно закону, если человек испытал физическое, сексуальное, психологическое или экономическое насилие со стороны нынешнего или бывшего супруга, он имеет право подать заявление на временную защиту в полицию. Заявление можно также подать в случае насилия, которое происходит между лицами, которых связывают общие дети, или тех, кого связывают общие родители, а также лицами, которые живут вместе или ожидают совместного ребенка.