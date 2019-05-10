Порноактриса сняла секс-видео в движущейся без водителя Tesla

В одном случае водитель уселся на заднее сиденье, пока его Model S мчалась по шоссе в Америке, другой водитель в Великобритании перебрался на пассажирское кресло и позволил машине ехать самой.

Независимая американская порноактриса Тейлор Джексон с другом сделали шаг еще дальше и сняли секс-видео, пока их Tesla Model X двигалась по автомагистрали со скоростью в 70 миль или 113 километров в час.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Как сообщает Metro.co.uk, Джексон с другом в начале этого года отправились в автомобильное путешествие и решили попробовать, каково это - заниматься сексом во время езды. Им эта идея показалась одновременно захватывающей и возбуждающей, поэтому позже они решили это повторить, снять на видео и разместить на сайте pornhub.com. Сказано - сделано!

Видео быстро завоевало огромную популярность, однако владельцы Pornhub в своим Instagram-профиле разместили изображение, на котором виден скриншот видео и жалоба к главе Tesla Motors Илону Маску о езде без рук за рулем.