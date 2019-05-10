Конкурс на утилизацию бытовых отходов в Риге выиграло CREB Riga

Управляющее полигоном бытовых отходов "Гетлини" Getliņi EKO закончило процедуру публичного и частного партнерства в утилизации бытовых отходов города Риги и признало выигравшим конкурс предприятие CREB Riga, сообщила агентству LETA представитель Getliņi EKO Линда Витола-Баранова.
CREB Riga - объединение двух поставщиков услуг утилизации бытовых отходов - Clean R и Eco Baltia vide.
В конце июля 2018 года Getliņi EKO объявило конкурс с целью найти частного партнера для публичного и частного партнерства в утилизации бытовых отходов Риги. Во время выполнения проекта - в течение 20 лет со дня вступления договора в силу - планируются инвестиции в размере 507,6 млн евро.
Цель проекта - развитие системы утилизации бытовых отходов в Риге. В его рамках планируется создать инфраструктуру раздельного сбора отходов.
Зарегистрированное в 1997 году предприятие Getliņi EKO принадлежит Стопиньской краевой думе (2,08%) и Рижской думе (97,92%).