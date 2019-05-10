Конкурс на утилизацию бытовых отходов в Риге выиграло CREB Riga

В конце июля 2018 года Getliņi EKO объявило конкурс с целью найти частного партнера для публичного и частного партнерства в утилизации бытовых отходов Риги. Во время выполнения проекта - в течение 20 лет со дня вступления договора в силу - планируются инвестиции в размере 507,6 млн евро.