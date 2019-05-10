Официально: МОК аннулировал результат Инеты Радевичи на Олимпийских Играх в Лондоне

Напомним, что в ноябре 2018 года Международная федерация легкой атлетики сообщила, что после повторной проверки результатов Олимпиады в Лондоне в организме Радевичи были обнаружены следы анаболического стероида оксандролона.

На ОИ-2012 Радевича заняла четвёртое место. Таким образом, в связи с дисквалификацией и аннулированием результатов, спортсменке придётся вернуть диплом олимпийских игр, а также памятный значок.

Олимпийские Игры в Лондоне стали последними крупными соревнованиями для латвиской спортсменки. Тогда Радевиче не хватило буквально одного сантиметра, чтобы завоевать бронзу.

В связи с аннулированием результатов Радевичи, четвёртое место перешло к россиянке Людмиле Качановой, которая на Олимпиаде была шестой, но позже поднялась на пятое место, так как у её соотечественницы Анны Назаровой также был положительный допинг-тест.

Инете Радевиче принадлежит рекорд Латвии в прыжках в длину, в 2010 году в Барселоне она выпрыгнула на 6 метров 92 сантиметра, выиграв тогда титул чемпионки Европы.