В Елгаве за 34 млн евро построят завод по производству продуктов питания

Учредитель, главный акционер и член правления "Nature Foods" Маркус Масинс сообщил агентству LETA, что начата работа над созданием в Елгаве производственной базы "Nature Foods". В строительство производственного здания планируется вложить около 9 млн евро, в покупку и наладку оборудования - 25 млн евро.

По плану, завод начнет работу в 2021 году, на нем будет создано примерно 60 новых рабочих мест.

Параллельно предприятие разрабатывает инновационные и здоровые продукты питания, в том числе разработало напиток "Happea" на основе горохового протеина для людей с непереносимостью лактозы и веганов. Его планируется начать выпускать уже летом 2019 года, сначала на заводе в Швеции.

На сайте Бюро по надзору за закупками сообщается, что заявки на объявленный "Nature Foods" конкурс на проектирование и строительство в Елгаве на ул. Прохорова, 13 завода по производству горохового протеина принимаются до 31 мая.

Завод планируется построить до 31 декабря 2021 года при поддержке Центрального агентства финансов и договоров.