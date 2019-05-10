Безработица в Латвии снизилась до 6,3%

На конец апреля в ГАЗ было зарегистрировано 58 188 безработных - на 3056 меньше, чем месяцем ранее (61 244).

Самая низкая безработица в конце апреля была в Рижском регионе - 4,1%, на 0,1 процентного пункта меньше, чем в конце марта, самая высокая - в Латгальском регионе - 14,9%, на 0,5 процентного пункта меньше.

На 0,7 процентного пункта - до 7,1% за месяц снизилась безработица в Курземском регионе, на 0,4 процентного пункта, до 6,2% - в Видземе, на 0,5 процентного пункта, до 6,2% - в Земгале.

В конце апреля безработица в Риге составила 3,9% - на 0,1 процентного пункта меньше, чем в конце марта.