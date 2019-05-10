Россия легко разделалась с Норвегией. Канадцы начали с поражения

Россия - Норвегия 5:2

Россия встречалась с Норвегией 11 раз и ни разу не проигрывала. На этот раз тоже обошлось без сюрпризов.

С первых минут россияне захватили инициативу и начали создавать полумоменты, или даже подходы, к воротам соперника. Вряд ли норвежцы всерьёз рассчитывали дать бой россиянам, поэтому неудивительно, что после первого периода они уступали со счётом 0:2. Голами в составе сборной России отметились Евгений Дадонов и Артём Анисимов.

Галерея: Россия - Норвегия

Во втором периоде норвежцы провели несколько неплохих атак и пытались хоть чем-то ответить россиянами, но ничего толкового из этого не вышло. Вместо этого сборная России забросила ещё две шайбы и команды отправились на перерыв при счёте 4:0. Голами во втором периоде отметились Никита Кучеров и Дадонов, который оформил дубль.

В начале третьего периода Никита Гусев забил пятый гол в ворота норвежцев. Глядя на партнёров по команде Александр Овечкин также пытался открыть счёт своим голам, но норвежцы, хоть и с трудом, сдерживали лидера сборной России.

В оставшееся время защитник сборной России расслабились и позволили норвежцам забить. При чём, скандинавы сделали это дважды - сначала отличился Томас Валькве Ольсен, а затем Юнас Холёс бросил от синей и шайба пролетела мимо вратаря, которому закрыли обзор. На итоговом результате это не отразилось, но Андрею Василевскому пришлось обойтись без "сухаря".

Следующим соперником сборной России станет команда Австрии. Матч состоится 12 мая в 13:15 по латвийскому времени.

Финляндия - Канада 3:1

Финны начали матч более активно и в первые минуты игры нанесли четыре броска по воротам канадцев. Первый гол на ЧМ-2019 забили скандинавы - на 7-й минуте Каапо Какко убежал от защитников, обыграл вратаря и вывел Финляндию вперёд. Правда, довольно быстро канадцам удалось отыграться благодаря шайбе Джонатана Марчессо.

В отличии от первого периода во втором игровом отрезке инициатива перешла к канадцам, которые много контролировали шайбу, создавали моменты, но финны отлично защищались. До перерыва ни одной из команд забить не удалось.

Первая возможность игры в большинстве появилась у финнов лишь в третьем периоде. Очень быстро эту возможность реализовал Артту Иломяки.

У канадцев были неплохие моменты, в одном из которых шайба угодила в штангу финнских ворот, но забить ещё так и не удалось. Зато 18-летнему Каапо Какко оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота.