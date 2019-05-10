Ашераденс: нехватка педагогов становится национальной проблемой

Ашераденс заявил агентству, что целью его рабочего визита в Резекне была встреча с председателем думы Александром Барташевичем, чтобы обсудить готовность образовательных учреждений к переходу на новое содержание образования и обучение на государственном языке, а также то, как происходит оптимизация школьной сети.

У председателя комиссии появилась уверенность, что образовательные учреждения Резекне хорошо подготовились к переходу на латышский язык обучения.

В свою очередь вопросы развития школьной сети еще решаются, и самоуправлению приходится сталкиваться с непониманием и противостоянием общественности.

"Во время встречи с директорами школ Резекне как самую большую проблему они назвали старение учителей и отсутствия нового поколения педагогов в школах. Нужно признать, что нехватка учителей становится национальной проблемой, решение которой нужно искать быстро. Этому вопросу будет посвящено заседание комитета Сейма по образованию, культуре и науке 21 мая", - сказал Ашераденс.