В Новой Зеландии впервые в истории провели операцию на мозге попугая

Хирурги провели операцию по методу, который используется для людей и других млекопитающих.

Директор больницы, профессор Брет Гартел отметил, что попугая тонкий слой тканей, защищающий мозг, но для спасения птицы рискованная операция была единственным способом выжить.

Профессор также рассказал, что ничего подобного в птичьей медицине ранее зарегистрировано не было.

Попугай известен по кличке Espy 1B, он был найден на юге Новой Зеландии. Команда "защиты какапо", заботясь о птице, заметила, что у нее на голове необычый клубок.

Государственная национальная авиакомпания бесплатно перевезла птицу в больницу, в которой и была произведена первая в истории попытка провести такую операцию.