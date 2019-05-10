Фото: В эстонском доме призрения людей держали в нечеловеческих условиях

31 августа прошлого года чиновники с экспертом в области здравоохранения совершали обход помещений дома призрения, в котором могут жить 150 человек, просматривали документы, общались с работниками и жильцами дома.

Через полгода они передали руководству дома письмо с критикой – упрекали за распространяемый в доме неприятный запах, запирание людей в замкнутом помещении и плохие гигиенические условия.

"Свобода передвижения людей ограничивается в доме призрения без законного основания. Помещать жителей дома призрения в изоляцию в отдельную комнату нельзя", - сообщается в подписанном канцлером юстиции письме к руководителю MTÜ Vahtra Hooldemaja AA Hooldekodu Янеку Лайнярву.

"В комнате есть спальное место без матраса и низкая разделительная стена, об острые и обломанные углы которой можно легко себя травмировать. В изоляторе нет возможности сходить в туалет. Комната неубранная и с недостаточным освещением", - рассказывают чиновники о бетонной комнате, в которой при необходимости запирали жильцов.

Руководитель дома призрения Янек Лайнярв сначала сказал Postimees, что мрачная комната не используется уже годами.

"Это непригодная для пользования комната. Когда-то до нас (до 2014 года) ее использовали. Мы, конечно, нет", - сказал он.

Когда Лайнярв услышал, что канцлер юстиции знает конкретные даты, когда в 2017 и 2018 году людей записали, к нему вернулась память.

"С прошлого года мы ее не используем. Когда мы оказались в ситуации, которая вынуждала, тогда использовали это помещение", - изменил он свои прежние слова.

День без туалета в замкнутом пространстве

Согласно письму канцлера юстиции, обычно в изоляцию отправляли на несколько часов, но были и случаи, когда человек был заперт утром и выпускали его только в конце рабочего дня. В этой комнате нет туалета.

Минимум в одном случае двух буйных людей закрыли в изоляторе в одно время, подвергая опасности обоих.

"Нет, это, конечно, не отвечает действительности", - сказал Лайнярв и объяснил, что изолятор использовали, если жильца дома призрения надо было изолировать до прибытия полиции.

В доме призрения установлена процедура применения мер по усмирению, которая разрешает в отношении жильцов использовать методы по усмирению и до трех часов изолировать человека.

По словам канцлера юстиции, усмирение человека незаконно, поскольку у MTÜ Vahtra Hooldemaja нет действующего разрешения для оказания круглосуточных услуг по спецуходу, все жильцы дома призрения имеют общее обслуживание по уходу: «Поэтому нельзя без согласия жильцов дома прихрения запирать их в комнате, чтобы он при желании не мог оттуда выйти. Также нельзя человека ни физически, ни механически усмирять».

"В доме призрения должен быть устранен изолятор – необходимо изменить обстановку и принципы использования комнаты", - сообщил канцлер юстиции руководству дома призрения.

Грязные судна и неприятный запах

Вдобавок к незаконному изолятору, чиновники установили и другие недостатки. "Всех людей не мыли и их постельное белье не меняли достаточно часто, также деятельность по уходу не выполнялась вовремя. Некоторые люди сказали, что смены подгузников приходится иногда ждать долго, и это становится причиной неудобств и плохого самочувствия", - рассказывают чиновники.

Руководство дома призрения также упрекнули в том, что в некоторых туалетных комнатах два унитаза стояли рядом.

"В комнатах были замечены неубранные судна, чувствовался неприятный запах. У некоторых постельное белье было грязным, у некоторых оно вовсе отсутствовало. У одного человека не было одеяла, его заменяла простынь", - описывают чиновники царящую в доме призрения обстановку.

Также жильцы жаловались чиновникам, что работники с ними злые и не дают достаточно еды.

По словам Янека Лайнярва, чиновники ошибаются и ситуация с гигиеной в полном порядке.

"У нас для клиентов есть книга жалоб и предложений. Там нет замечаний, что еды мало", - сказал Лайнярв.