А вы заметили? В небе над Латвией выросло число самолетов

За первые четыре месяца 2019 года в воздушном пространстве Латвии зарегистрировано 87 912 полетов - на 7,4% больше, чем за тот же период 2018 года, свидетельствует информация отвечающего за организацию воздушного сообщения в ЛатвииLatvijas gaisa satiksme (LGS).