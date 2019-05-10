А вы заметили? В небе над Латвией выросло число самолетов

За первые четыре месяца 2019 года в воздушном пространстве Латвии зарегистрировано 87 912 полетов - на 7,4% больше, чем за тот же период 2018 года, свидетельствует информация отвечающего за организацию воздушного сообщения в ЛатвииLatvijas gaisa satiksme (LGS).
В том числе зарегистрировано 25 44 полетов в Ригу и из Риги (+3,1%) и 62 468 транзитных полетов (+9,2%).
В апреле 2019 года в воздушном пространстве Латвии зарегистрировано 24 824 полета (+7,1%), в том числе 7350 полетов (+6,7%) - в Ригу и из Риги и 17 474 транзитных (+7,3%).
В 2018 году LGS зарегистрировало 292 475 полетов - на 8,7% больше, чем в 2017 году.
LGS - на 100% госпредприятие.