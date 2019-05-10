Сб, 11.05.2019
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Из Риги в Цесис пустят поезд-экспресс

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Совет по общественному транспорту в пятницу поддержал предложение ввести рейс экспресс-поезда по маршруту Рига-Цесис, сообщила агентству LETA представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.

Этот маршрут планируется ввести по просьбе самоуправления Цесисского края, чтобы обеспечить жителям Цесиса и Сигулды возможность удобно и быстро добираться до Риги и обратно.

Планируется, что рейс будет открыт с 9 июня.

Поезд будет курсировать в рабочие дни. В 7.10 он будет отправляться из Цесиса в Ригу, в 17.30 - из Риги в Цесис. По пути он будет делать две остановки - в Земитаны и Сигулде.

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