Из Риги в Цесис пустят поезд-экспресс

Этот маршрут планируется ввести по просьбе самоуправления Цесисского края, чтобы обеспечить жителям Цесиса и Сигулды возможность удобно и быстро добираться до Риги и обратно.

Поезд будет курсировать в рабочие дни. В 7.10 он будет отправляться из Цесиса в Ригу, в 17.30 - из Риги в Цесис. По пути он будет делать две остановки - в Земитаны и Сигулде.