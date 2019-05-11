Швеция начала защиту титула с поражения. США сенсационно уступили Словакии

Чехия - Швеция 5:2

Уже на 2-й минуте матча Якуб Врана вывел вперёд сборную Чехии, но в начале второго периода Патрик Хёрнквист сравнял счёт. Три минуты спустя действующие чемпионы мира вышли вперёд благодаря голу Оскара Линдблума, который реализовал большинство. Чехам удалось сравнять счёт за три с половиной минуты до конца второго периода - голом отметился Доминик Кубалик.

Чехам потребовалась лишь 30 секунд от начала третьего периода, чтобы снова выйти вперёд - хаосом у шведских ворот воспользовался Михаэл Фролик. В концовке заключительного периода ещё один гол в ворота Швеции забил Якуб Врана, который оформил дубль. Точку в матче на последней минуте поставил Ян Коварж.

Видео: Лучшие моменты матча

США - Словакия 1:4

Словаки, которые являются хозяевами чемпионата мира, неожиданно легко обыграли сборную США. В первом периоде команды обменялись голами, авторами которых стали Матуш Сукель и Алекс Дебринкэт.

В начале второго периода Эрик Чернак вывел словаков вперёд, а три минуты спутся Томаш Татар увеличил разрыв в счёте. Точку в матче поставил Михал Криштоф, который сильным и точным ударом принёс сборной Словакии победу над США.