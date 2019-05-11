Сб, 11.05.2019
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"Люди сходят с ума": Лазарев признался, что хочет закрыть все свои соцсети

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Сергей Лазарев и Регина Тодоренко

ФОТО: скриншот видео

Российский исполнитель Сергей Лазарев стал очередным гостем YouTube-шоу Регины Тодоренко. Во время интервью певец признался, что он устал от социальных сетей и хотел бы вообще удалить и закрыть все аккаунты. 

"Мне кажется, что люди сходят с ума от слова "хайп". Желая заработать любым способом лайк, выкладывая непотребную и заведомо ложную информацию, чтобы привлечь к себе внимание.

Это бич нашего времени - делать все, чтобы кто-то увидел, как нам хорошо...", - отмечает Лазарев. 

По его словам, кто-то выкладывает "лучшую версию своей жизни" в Instagram, а другой смотрит и думает, что тот так хорошо живет,... начинается зависть, а ведь это может быть совсем не так. Начинается какой-то "круговорот зависти". 

"А где настоящая жизнь? Это как-то странно", - подчеркивает он. 

Сергей считает, что это не какая-то фокус группа, часто это случайные люди, боты, фейки и все остальное. 

"Комментарии появляются, чтобы на них обратили внимание", - пояснил Лазарев.

Ранее СМИ поверили Лазареву о сдаче крови на "Евровидении"

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