"Люди сходят с ума": Лазарев признался, что хочет закрыть все свои соцсети

Российский исполнитель Сергей Лазарев стал очередным гостем YouTube-шоу Регины Тодоренко. Во время интервью певец признался, что он устал от социальных сетей и хотел бы вообще удалить и закрыть все аккаунты.
"Мне кажется, что люди сходят с ума от слова "хайп". Желая заработать любым способом лайк, выкладывая непотребную и заведомо ложную информацию, чтобы привлечь к себе внимание.
Это бич нашего времени - делать все, чтобы кто-то увидел, как нам хорошо...", - отмечает Лазарев.
По его словам, кто-то выкладывает "лучшую версию своей жизни" в Instagram, а другой смотрит и думает, что тот так хорошо живет,... начинается зависть, а ведь это может быть совсем не так. Начинается какой-то "круговорот зависти".
"А где настоящая жизнь? Это как-то странно", - подчеркивает он.
Сергей считает, что это не какая-то фокус группа, часто это случайные люди, боты, фейки и все остальное.
"Комментарии появляются, чтобы на них обратили внимание", - пояснил Лазарев.