"Люди сходят с ума": Лазарев признался, что хочет закрыть все свои соцсети

"Мне кажется, что люди сходят с ума от слова "хайп". Желая заработать любым способом лайк, выкладывая непотребную и заведомо ложную информацию, чтобы привлечь к себе внимание.

Это бич нашего времени - делать все, чтобы кто-то увидел, как нам хорошо...", - отмечает Лазарев.

По его словам, кто-то выкладывает "лучшую версию своей жизни" в Instagram, а другой смотрит и думает, что тот так хорошо живет,... начинается зависть, а ведь это может быть совсем не так. Начинается какой-то "круговорот зависти".