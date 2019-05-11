В Ураине требуют перенести инаугурацию Зеленского из-за "гнилого воскресенья"

"Если смотреть на такие вещи, как когда и что начинать, то я, как человек, который изучал астрономию, очень хорошо знаю и имею большой жизненный опыт, 19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемое "гнилое воскресенье", на которое никто ничего хорошего не начинает, и вообще ничего начинать делать нельзя", — говорит депутат.