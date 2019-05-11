В Ураине требуют перенести инаугурацию Зеленского из-за "гнилого воскресенья"

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Олег Куприенко против проведения инаугурации Владимира Зеленского 19 мая из-за "гнилого воскресенья". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"Если смотреть на такие вещи, как когда и что начинать, то я, как человек, который изучал астрономию, очень хорошо знаю и имею большой жизненный опыт, 19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемое "гнилое воскресенье", на которое никто ничего хорошего не начинает, и вообще ничего начинать делать нельзя", — говорит депутат.
При этом он подчеркнул, что действует согласно не предрассудкам, а "солнечно-лунно-земными связям", которые якобы из-за гравитации существенно могут повлиять на людей.
Согласно мнению Куприенко, перенос инаугурации на семь-десять дней никак не подействует на работу избранного президента.
Сам же Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая. Согласно словам замглавы фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука, среди других возможных дней рассматриваются 28 мая и 1 июня. Окончательная дата будет определена парламентом на пленарной неделе, начинающейся 14 мая.
Инаугурация нового президента Зеленскогог должна состояться не позднее 3 июня.