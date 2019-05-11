Аэропорт "Рига" может поменять название

Как подчеркивает представитель авторов инициативы Янис Адиянс, аэропорт - это визитная карточка страны, и во многих странах и городах аэропорты названы в честь выдающихся людей.

В результате переименования аэропорт "Рига" уже не будет безличным, а латвийское общество и гости страны узнают о значительном вкладе латвийцев в мировую авиацию, поясняет Адиянс.