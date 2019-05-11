Аэропорт "Рига" может поменять название

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за присвоение международному аэропорту "Рига" имени латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса.
Как подчеркивает представитель авторов инициативы Янис Адиянс, аэропорт - это визитная карточка страны, и во многих странах и городах аэропорты названы в честь выдающихся людей.
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Авторы инициативы предлагают назвать Рижский аэропорт международным аэропортом "Рига" имени Карлиса Ирбитиса. Эти изменения предлагается ввести постепенно, используя одновременно старое и новое названия аэропорта.
В результате переименования аэропорт "Рига" уже не будет безличным, а латвийское общество и гости страны узнают о значительном вкладе латвийцев в мировую авиацию, поясняет Адиянс.