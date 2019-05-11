Сб, 11.05.2019
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Аэропорт "Рига" может поменять название

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Аэропорт "Рига"

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за присвоение международному аэропорту "Рига" имени латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса.

Как подчеркивает представитель авторов инициативы Янис Адиянс, аэропорт - это визитная карточка страны, и во многих странах и городах аэропорты названы в честь выдающихся людей.

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Авторы инициативы предлагают назвать Рижский аэропорт международным аэропортом "Рига" имени Карлиса Ирбитиса. Эти изменения предлагается ввести постепенно, используя одновременно старое и новое названия аэропорта.

В результате переименования аэропорт "Рига" уже не будет безличным, а латвийское общество и гости страны узнают о значительном вкладе латвийцев в мировую авиацию, поясняет Адиянс. 

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