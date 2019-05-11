Сб, 11.05.2019
Две английские команды в финале Лиги чемпионов. Две английские команды в финале Лиги Европы. У кого-то ещё есть сомнения, какой европейский чемпионат самый сильный? Русский TVNET

Путин вышел на лёд, запнулся о ковёр и упал
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ФОТО: EPA/Scanpix

10 мая президент России Владимир Путин играл в Сочи за команду "Легенд хоккея" против сборной Ночной хоккейной лиги. Соперники даже не пытались сделать вид, что хотят помешать президенту, в результате чего "Легенды хоккея" выиграли со счетом 14:7.

 Президент России играл под одиннадцатым номером. 

Как сообщается, президент России забросил больше всех шайб, однако сколько именно, до конца неизвестно. Российские агентства говорят о десяти шайбах, в Кремле — о девяти, а в Ночной хоккейной лиге — всего о восьми.

ФОТО: SCANPIX

После окончания игры Путин проехался вдоль бортика, приветствуя трибуны. Похлопав в ладоши, президент России не заметил красный коврик, который лежал на льду, в результате чего он запнулся и упал. Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли Путину встать.

Ранее в символической игре Путин забил 10 из 14 голов.

Пользователи социальной сети Twitter предположили, что ожидает ковер.

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