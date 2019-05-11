Путин вышел на лёд, запнулся о ковёр и упал
10 мая президент России Владимир Путин играл в Сочи за команду "Легенд хоккея" против сборной Ночной хоккейной лиги. Соперники даже не пытались сделать вид, что хотят помешать президенту, в результате чего "Легенды хоккея" выиграли со счетом 14:7.
Президент России играл под одиннадцатым номером.
защитник Ротенберг Б. кажется чуток недорабатывает в обороне pic.twitter.com/9fmwC5CrEt— эчпочмак и комбикорм (@kocizum) 10 мая 2019 г.
Как сообщается, президент России забросил больше всех шайб, однако сколько именно, до конца неизвестно. Российские агентства говорят о десяти шайбах, в Кремле — о девяти, а в Ночной хоккейной лиге — всего о восьми.
После окончания игры Путин проехался вдоль бортика, приветствуя трибуны. Похлопав в ладоши, президент России не заметил красный коврик, который лежал на льду, в результате чего он запнулся и упал. Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли Путину встать.
Ранее в символической игре Путин забил 10 из 14 голов.
Пользователи социальной сети Twitter предположили, что ожидает ковер.
Ковёр сегодня раздавят трактором и сожгут.— Тотальный Оруэлл (@TotalOrwell) 10 мая 2019 г.