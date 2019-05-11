Сб, 11.05.2019
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Есть ситуации, в которых поворотник можно не включать. В каких?

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ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

А знаем ли мы, в каких ситуациях нужно показывать поворотник, а в каких нет? Это важно, так как за незнание мы можем быть оштрафованы. 

Эксперт Оскарс Ирбитис рассказал передаче 4.studija, что поворотник необходимо показывать и лучше его лишний раз включить, чем не показывать вовсе. Согласно сказанному указатель поворота для других участников движения нужно давать непосредственно до маневра - не слишком рано и не слишком поздно, например, за 100 метров до поворота. 

В то же самое время Ирбитис напоминает, что есть ситуации, в которых поворотник можно не включать. Это такие ситуации, например как, на перекрестках с несколькими разветвлениями, где одна дорога ведет влево, а другая немного ведет влево. При движении немного влево указатель поворота можно не выключать. Чуть больше о нюансах указателя поворота можно узнать из сюжета ниже.

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