Есть ситуации, в которых поворотник можно не включать. В каких?

Эксперт Оскарс Ирбитис рассказал передаче 4.studija, что поворотник необходимо показывать и лучше его лишний раз включить, чем не показывать вовсе. Согласно сказанному указатель поворота для других участников движения нужно давать непосредственно до маневра - не слишком рано и не слишком поздно, например, за 100 метров до поворота.

В то же самое время Ирбитис напоминает, что есть ситуации, в которых поворотник можно не включать. Это такие ситуации, например как, на перекрестках с несколькими разветвлениями, где одна дорога ведет влево, а другая немного ведет влево. При движении немного влево указатель поворота можно не выключать. Чуть больше о нюансах указателя поворота можно узнать из сюжета ниже.