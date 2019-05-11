Пуце предстоит разъяснить комиссии Сейма решение запретить самоуправлениям проводить опрос жителей

Фракция Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) подала на рассмотрение в Сейме запрос министру охраны среды и регионального развития разъяснить свое распоряжение приостановить действие положений об опросе жителей самоуправлений в Икшкильском и Елгавском краях о возможном присоединении этих краев к другим самоуправлениям.

В своем запросе СЗК просит Пуце разъяснить, как депутаты местных самоуправлений, перед муниципальными выборами не обещавшие присоединить их территории к соседним самоуправлениям, могут выяснить мнение своих избирателей без проведения опроса, который предусмотрен Европейской хартией, и как Пуце намерен выполнить задание Сейма выяснить мнение жителей каждого из 119 краев о планируемой административно-территориальной реформе.