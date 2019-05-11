Швейцария поиздевалась над Италией. Дания победила по буллитам

Дания - Франция 5:4

Счёт в матче был открыт на 9-й минуте благодаря точному броску Шарля Бертрана, но за минуту до конца первого периода датчане сумели сравнять и даже выйти вперёд. Авторами голов стали Фредерик Сторм и Маркус Лауридсен.

Во втором периоде французы трижды поразили цель благодаря голам Оливьера Дам-Малки, Дамьена Флери и Валентина Клеро. Датчане в долгу не остались, забили две шайбы и снова сравняли счёт в матче. Голами в составе сборной Дании отметились Ларс Эллер и Йеспер Йенсен.

В основное время командам так и не удалось выявить победителя. Не удалось этого сделать и в овертайме, поэтому сборным предстояло провести послематчевую серию буллитов, в которой датчане оказались более точными. Победный гол забил Фредерик Сторм.

Швейцария - Италия 9:0

Вице-чемпионы мира швейцарцы нанесли разгромное поражение сборной Италии. Уже после первого периода счёт в матче был 4:0 в пользу швейцарцев - голами отметились Кевин Фиала, Грегори Хофман, Лино Манчини и Венсан Праплан.

Во втором периоде картина игры не поменялась и швейцарцы забросили ещё две шайбы в ворота соперника усилиями Фиалы и Симона Мозера. В заключительные 20 минут Швейцария продолжила измываться над соперником и забила ещё трижды благодаря точным броскам Романа Лёффеля, Нико Хишира и Фиалы, который оформил хет-трик.