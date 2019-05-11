Начинаем с победы! Сборная Латвии взяла три очка в матче с Австрией

Игру активнее начали австрийцы, которые и открыли счёт в этом матче. При чём нашим соперником удалось это сделать, находясь в меньшинстве. Автором заброшенной шайбы стал Михаэль Раффль, который выступает в НХЛ за "Филадельфию".

Латвийской сборной потребовалось менее минуты, чтобы восстановить равновесие в матче. Первый гол на чемпионате мира в составе нашей сборной забил Рудольф Балцерс. На перерыв команды отправились при ничейном счёте - 1:1.

Второй период получился самым напряжённым. Моменты возникали и у тех, и у других ворот, поэтому у вратарей обеих команд было достаточно много работы. Кстати, в первом матче на чемпионате мира ворота сборной Латвии защищал голкипер рижского "Динамо" Кристерс Гудлевскис.

Галерея: ЧМ-2019 Латвия - Австрия

Основные события в матче развернулись в заключительном периоде. Уже на 23-й секунде капитан команды Лаурис Дарзиньш вывел нашу команду вперёд. Ещё 5 минут спустя Родриго Аболс забил третий гол в ворота австрийцев, а затем Гинтс Мейя сделал счёт 4:1.

После заброшенной четвёртой шайбы латвийские хоккеисты немного расслабились, за что и были наказаны - Рафаэль Хербургер сократил отставание в счёте. Правда, всего 16 секунд потребовалось Роналду Кениньшу, чтобы вновь увеличить отрыв до трёх шайб. Как оказалось позже, эта шайба стала последней в первом матче сборной Латвии на ЧМ-2019. 5:2 - уверенная победа латвийских хоккеистов.