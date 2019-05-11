Сб, 11.05.2019
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В окружении Зеленского нашли "врагов Трампа"

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Владимир Зеленский

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Личный адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отменил поездку в Украину, так как не хочет встречаться с врагами президента США. Об этом адвокат заявил в интервью Fox News.

Согласно словам Джулиани, он слышал от двух очень надежных людей, что Владимир Зеленский окружен врагами Трампа и людьми, которые вовлечены в коррупцию.

"Из того, что я услышал от двух очень надежных источников, президент [Зеленский] окружен людьми, которые являются врагами президента [Трампа]", — добавил Джулиани.

Во время своего визита ему бы пришлось общаться с лицами, которые являются врагами не только Трампа, но и США, полагает Джулиани.

Он также отметил, что его решение никак не связано с выборами президента США в 2020 году.

10 мая Джулиани заявил о своих планах в ближайшие дни посетить Киев и встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что цель его поездки — убедить новые украинские власти начать расследование, связанное с интересами президента США.

Согласно информации The New York Times, речь идет о расследовании, которое касается работы сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings, а также о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. 

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