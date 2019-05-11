В окружении Зеленского нашли "врагов Трампа"

Согласно словам Джулиани, он слышал от двух очень надежных людей, что Владимир Зеленский окружен врагами Трампа и людьми, которые вовлечены в коррупцию.

"Из того, что я услышал от двух очень надежных источников, президент [Зеленский] окружен людьми, которые являются врагами президента [Трампа]", — добавил Джулиани.

Во время своего визита ему бы пришлось общаться с лицами, которые являются врагами не только Трампа, но и США, полагает Джулиани.

Он также отметил, что его решение никак не связано с выборами президента США в 2020 году.

10 мая Джулиани заявил о своих планах в ближайшие дни посетить Киев и встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что цель его поездки — убедить новые украинские власти начать расследование, связанное с интересами президента США.