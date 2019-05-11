На кадрах видно, как животное тащит из машины контейнер, а мужчины пытаются его отогнать. Один из охотников выстрелил в воздух, однако косолапый не бросил свою добычу и убежал в лес.

Видео: Медведь украл холодильник у охотников

Местные СМИ отмечают, что этот медведь появился в районе 123-125 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково на прошлой неделе и сразу же начал просить у людей еду.