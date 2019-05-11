На трассе Петропавлоск-Камчатский – Мильково в России прикормленный медведь украл контейнер с продуктами у охотников. Видео случившегося опубликовано в YouTube.
На кадрах видно, как животное тащит из машины контейнер, а мужчины пытаются его отогнать. Один из охотников выстрелил в воздух, однако косолапый не бросил свою добычу и убежал в лес.
Видео: Медведь украл холодильник у охотников
Местные СМИ отмечают, что этот медведь появился в районе 123-125 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково на прошлой неделе и сразу же начал просить у людей еду.
Сейчас на Камчатке проходит экологическая информационная кампания "Не корми медведя!". Специалисты напоминают, что подкармливать диких животных опасно. В 2018 году в регионе были застрелены 70 медведей, представлявших угрозу людям. Большая часть зверей сначала была прикормлена людьми на дорогах и вблизи населенных пунктов.