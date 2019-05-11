Медведева призналась в ненависти к себе

Российская спортсменка Евгения Медведева призналась, что в прошлом году испытывала сильные эмоциональные переживания. Об этом она рассказала в интервью Golden Skate в Youtube.
Она подчеркнула, что в какие-то моменты она переживала разочарование и стыд по отношению к самой себе. "Когда смотрела в зеркало, просто ненавидела себя, поскольку не могла делать ничего из того, что мне хочется", — сказала российская фигуристка.
Также она рассказала о последних радикальных переменах в своей жизни. Ими, согласно словам девушки, стали Олимпийские игры, смена тренера и стиля жизни.
9 мая Медведева призналась в инсектофобии - боязни бабочек. Спортсменка поделилась, что, увидев данное насекомое, она начинает смеяться и плакать одновременно. Фигуристка не знает, откуда у нее появилась эта фобия.
Медведева живет и тренируется в канадском Торонто. С лета 2018 года она работает в группе Брайана Орсера. Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018.