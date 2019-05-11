4 утверждения о хлебе, в которые не нужно верить - это миф!

От хлеба растет вес. Специалисты опровергают правдивость данного утверждения. По их словам, вес растет из-за потребления большого количества калорий, превосходящего затраты организма на производство энергии.

Конечно, если есть хлеб батонами - да, можно растолстеть. Но один-два кусочка в день никакой прибавки в весе не дадут.

Цельнозерновой хлеб - превосходный источник клетчатки, которая улучшает состояние кишечной микрофлоры и тем самым защищает о метаболических нарушений, связанных с ростом массы тела.

Хлеб без глютена - более полезный. Еще одно неоправданное утверждение. По словам специалистов, если в хлебе нет глютена, это не значит, что он полезен априори - в таком продукте может содержаться много сахара и других отнюдь не полезных для здоровья веществ.

Отсутствие глютена производители хлеба могут компенсировать кукурузным крахмалом или каким-нибудь другим компонентом, употреблять который нежелательно.

Хлеб способствует газообразованию. Ученые утверждают, что повышенное выделение газов возникает в ответ не на продукт как таковой, а на какие-то пищевые компоненты. При производстве хлеба в сырье, предназначенное для выпечки, часто добавляют энзимы и улучшители муки. Они действительно могут вызывать вздутие и газообразование.

Черный хлеб полезнее белого. Неужели и в это не нужно верить? Судя по доводам экспертов,

если хлеб черный - еще не значит, что он суперполезный. Как утверждают специалисты, он может содержать в себе больше сахара, чем белый.