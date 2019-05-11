Лукашенко похвалил Путина за небывалую жесткость

"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", - сказал он.

Лукашенко отметил, что очень неодобрительно оценивает случившееся. "Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью. За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает", - сказал глава Беларуси.

Он отметил, что тема поставок загрязненной нефти с президентом России уже затрагивалась на встрече в Пекине. Конкретная сумма и механизм компенсации Беларуси не обсуждалась, однако, согласно словам Лукашенко, Владимир Путин "понимает, что надо ущерб компенсировать".

Он также сказал, что говорил с Владимиром Путиным о необходимости наказать виновных в поставках некачественной нефти.

"И он молодец, он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко. Он спросил с правительства, с министров и поручил правоохранительным органам и даже ФСБ подключил (что редко бывает) для разборок", - сказал белорусский президент.

Лукашенко отметил, что вопрос компенсации за поставку загрязненной нефти не имеет никакого отношения к налоговому маневру, на почве которого между Беларусью и Россией возникли споры. "Произошла беда. Специально это сделано, умышленно? Пусть они [в России] разбираются у себя сами", - сказал глава Беларуси.

Согласно его словам, "эпопея" для Белоруссии "подходит к концу, но для Европы она еще продолжается". Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в свою очередь рассказал журналистам, что на территории Беларуси осталось около 1 млн тонн загрязненной нефти, и впереди большая технологическая работа по ее вытеснению.