В чем разница между мужчинами и женщинами одного знака Зодиака?

Они не такие беспокойные, как мужчины, и при этом более злопамятные, а значит - более опасные. В отношениях же эти дамы более надежны и верны в сравнении с мужчинами.

Стрелец

Мужчины: Это настоящие балагуры, которые не представляют своей жизни без друзей и отдыха в хорошей компании. Стрельцы - любвеобильные мужчины, которые легко относятся к отношениям и не слишком верны своему слову.

На собственную внешность они не обращают особого внимания, делая акцент на обаянии. Такие мужчины легко идут по жизни, предпочитая не обращать внимания на проблемы.

Женщины: В отличие от мужчин барышни данного знака более основательные и сдержанные. Для них важны семейные ценности, а на интрижки и любовные приключения решаются только свободные девушки-Стрельцы. К тому же

данное слово эти женщины стараются держать, за что их любят и ценят окружающие. Наконец, как многие другие дамы, они строго следят за своим внешним видом.

Козерог

Мужчины: Скрытные и холодные мужчины-Козероги предпочитают уединение, так как привыкли полагаться исключительно на себя. Они постоянно находятся в думах о будущем, из-за чего выглядят озадаченными и слегка напряженными.

Это основательные личности, которые могут прекрасно управлять коллективом и дарить знания окружающим.

Женщины: Барышни данного знака более открыты и общительны в сравнении с мужчинами. В них тоже есть стержень, но благодаря своей женственности дамы-Козероги более гибкие и изворотливые.

Они не стремятся к карьерным высотам, но при этом в любом деле достигают вершины профессионализма.

К тому же они менее беспокойные в сравнении с мужчинами своего знака.

Водолей

Мужчины: Представители сильного пола знака Водолей - приветливые и контактные личности. Они предпочитают беззаботную жизнь и не стремятся создавать семью. Для них важнее друзья, особенно те, которые полностью разделяют их надежды и стремления.

Добиться расположения мужчины-Водолея трудно, а заставить его работать в подчинении руководству и вовсе практически невозможно.

Женщины: Женщины-Водолеи более закрытые и менее дружелюбные, чем мужчины. В то же время они более нацелены на семью и их можно встретить работающими в составе организации. У таких женщин нет близких подруг, ведь они очень тяжело сходятся с людьми.

От них веет гордостью и независимостью, а следовательно - не каждый мужчина решится ухаживать за такой дамой.

Рыбы

Мужчины: Ранимые и чувствительные Рыбы часто сомневаются в себе и тяжело принимают решения, из-за чего они могут терять свои мужские качества. Им трудно жить без человека, который способен оказать поддержку и указать направление развития. К тому же

эти мужчины склонны к различным вредным зависимостям вроде алкогольной и никотиновой. В то же время их отличает мощный творческий потенциал.

Женщины: В сравнении с мужчинами барышни-Рыбы более действенны и менее зависимы от окружающих. Благодаря природному обаянию они очаровывают противоположный пол и всегда добиваются того, к чему стремятся. В отличие от мужчи,