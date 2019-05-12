В чем разница между мужчинами и женщинами одного знака Зодиака?
Не секрет, что представители разных знаков Зодиака отличаются по характеру и отношению к жизни. Но и мужчины и женщины одного и того же зодиакального знака тоже не похожи друг на друга. Принадлежность к определенному полу может как подчеркивать отдельные черты характера, так и нивелировать их. Так в чем же разница между мужчинами и женщинами одного и того же знака Зодиака, по мнению астрологов?
Овен
Мужчины: Активные и решительные личности. Такие мужчины взрываются в один момент и готовы вступить в драку с любым, кто встанет у них на пути. Всего добиваются за счет своей силы и напора. Соревнуются до последнего вздоха.
У них отсутствует выдержка, но ярости и силы духа столько, что хватит вступить в бой в одиночку с целой армией.
Женщины: Не менее активные личности. Такие женщины равнодушны к конфликтам и всячески избегают их. Своего они добиваются за счет женского обаяния, интеллекта и остроумия. Женщины-Овны, как правило, умнее и мудрее мужчин своего знака.
К тому же эти барышни менее агрессивны. Они предпочитают выплескивать свою агрессию не на поле боя, а в спортивном зале.
Телец
Мужчины: Размеренные и спокойные личности, которые долго думают, но делают все основательно и на века.
Это ответственные люди, которые хранят верность данному слову, обожают комфорт и стараются стать примером для окружающих.
Такие мужчины не особо следят за своим внешним видом, ведь для них главный критерий - внутренние качества. По характеру чаще являются интровертами.
Женщины: В отличие от мужчин Тельцов барышни данного знака могут лениться. Они прекрасные хозяйки и любят ухаживать за домом, но четко осознают, что добытчиком в семье должен быть мужчина. Они не слишком любят работать руками, предпочитая командовать и давать советы.
Обожают ухаживать за собой, уделяя повышенное внимание внешнему виду. Если же говорить о характере, эти женщины более открыты, чем мужчины-Тельцы.
Близнецы
Мужчины: Сильный пол этого знака деятельный и активный. Близнецы всегда на первых ролях, они прирожденные дипломаты, ведь способны договориться буквально с любым человеком и обо всем на свете.
Такой мужчина чаще является карьеристом и может использовать информацию для того, чтобы дискредитировать конкурентов и заполучить желанную должность.
Женщины: Барышни-Близнецы тоже общительны и даже болтливы. Они - известные сплетницы, но их пересуды не несут в себе опасности. Общение просто доставляет им удовольствие.
Они не станут подставлять других людей или клеветать на них ради собственной выгоды. В отличие от беззаботных мужчин-Близнецов эти женщины очень много думают и анализируют.
Рак
Мужчины: Добрые и чувственные мужчины-Раки пытаются казаться беззаботными и со всеми сохранять дружеские отношения. Это стойкие личности, которые стараются никому не показывать своих слабостей и решать свои проблемы самостоятельно.
У них наблюдается сильная материнская привязанность, отчего они ищут себе супругу, которая по своим качествам будет напоминать маму.
Женщины: В отличие от мужчин женщины-Раки часто жалуются на жизнь, они более депрессивны и плаксивы. Все их эмоции на виду, ведь это их способ привлечь к себе внимание, попросить помощи и поддержки. Правда, из-за своего поведения
они нередко портят настроение всем окружающим. В сложных ситуациях они становятся беспомощными и нередко надеются на других.
Лев
Мужчины: Представители данного знака ищут признания у окружающих. Львы - признанные лидеры, они всегда забирают себе самое лучшее. Правда, порой их эгоизм может переходить все границы. В остальном же Лев чрезвычайно контактный, является "душой компании" и человеком, на которого равняются окружающие.
Львы редко просят помощи, но при этом представители этого знака чрезвычайно отзывчивы и готовы заботиться о других.
Женщины: Барышни данного знака более сдержанны и "холодны", нежели представители сильного пола. Они мечтают, чтобы ими восхищались, но в реальной жизни делают для этого гораздо меньше, чем мужчины. В то же время
они менее эгоистичны мужчин-Львов. Эти дамы и сами не стесняются просить помощи, но делают это чрезвычайно элегантно и естественно.
Дева
Мужчины: Обладатели математического склада ума, мужчины-Девы - очень целеустремленные личности, которые всегда добиваются своего за счет четко выверенных планов.
Это главные трудоголики среди всех знаков Зодиака, к тому же люди обязательные, которые если что-то говорят, то исключительно по делу.
Они чрезвычайно контактные и легко находят общие интересы с любым нужным человеком.
Женщины: Дева - женственный знак, а потому представительницы слабого пола этого знака самые женственные создания на Земле. Как и все женщины, они менее нацелены на работу и больше сосредоточены на семье и порядке.
У них нет мужских амбиций, и они более закрыты в сравнении с мужчинами, но если представители сильного пола этого знака уверены в себе, то женщины Девы - самоуверенные.
Весы
Мужчины: Таких мужчин отличают сильный темперамент и желание доводить начатое до конца. Это слегка высокомерные личности, которые считают себя выше и умнее других, но стараются делать так, чтобы эта их особенность никогда не становилась причиной конфликта.
Мужчины-Весы стараются все уравновесить вокруг себя, хотя сами являются довольно беспокойными и неуравновешенными личностями.
Женщины: У представительниц слабого пола этого знака темперамент менее выражен. Они вообще стараются добиться гармонии внутри себя, уделяя значительно меньше внимания тому, что творится вокруг.
Это чрезвычайно чувственные особы, которые тянутся к искусству и готовы посвятить себя творчеству. Женщины-Весы абсолютно лишены высокомерия.
Скорпион
Мужчины: Решительные и прямолинейные мужчины-Скорпионы всегда говорят то, что думают, и загораются словно спичка от любого неприятного слова. Это люди действия, которые приходят и берут то, что им нужно, не обращая внимания на то, что думают окружающие.
При этом мужчины-Скорпионы - довольно беспокойные люди, которые вечно за что-то переживают и о чем-то думают.
Женщины: Барышням данного знака также не откажешь в решительности, но эти особы предпочитают действовать скрытно, руками других людей. Женщины-Скорпионы обладают невероятным магнетизмом, который помогает им управлять людьми.
Они не такие беспокойные, как мужчины, и при этом более злопамятные, а значит - более опасные. В отношениях же эти дамы более надежны и верны в сравнении с мужчинами.
Стрелец
Мужчины: Это настоящие балагуры, которые не представляют своей жизни без друзей и отдыха в хорошей компании. Стрельцы - любвеобильные мужчины, которые легко относятся к отношениям и не слишком верны своему слову.
На собственную внешность они не обращают особого внимания, делая акцент на обаянии. Такие мужчины легко идут по жизни, предпочитая не обращать внимания на проблемы.
Женщины: В отличие от мужчин барышни данного знака более основательные и сдержанные. Для них важны семейные ценности, а на интрижки и любовные приключения решаются только свободные девушки-Стрельцы. К тому же
данное слово эти женщины стараются держать, за что их любят и ценят окружающие. Наконец, как многие другие дамы, они строго следят за своим внешним видом.
Козерог
Мужчины: Скрытные и холодные мужчины-Козероги предпочитают уединение, так как привыкли полагаться исключительно на себя. Они постоянно находятся в думах о будущем, из-за чего выглядят озадаченными и слегка напряженными.
Это основательные личности, которые могут прекрасно управлять коллективом и дарить знания окружающим.
Женщины: Барышни данного знака более открыты и общительны в сравнении с мужчинами. В них тоже есть стержень, но благодаря своей женственности дамы-Козероги более гибкие и изворотливые.
Они не стремятся к карьерным высотам, но при этом в любом деле достигают вершины профессионализма.
К тому же они менее беспокойные в сравнении с мужчинами своего знака.
Водолей
Мужчины: Представители сильного пола знака Водолей - приветливые и контактные личности. Они предпочитают беззаботную жизнь и не стремятся создавать семью. Для них важнее друзья, особенно те, которые полностью разделяют их надежды и стремления.
Добиться расположения мужчины-Водолея трудно, а заставить его работать в подчинении руководству и вовсе практически невозможно.
Женщины: Женщины-Водолеи более закрытые и менее дружелюбные, чем мужчины. В то же время они более нацелены на семью и их можно встретить работающими в составе организации. У таких женщин нет близких подруг, ведь они очень тяжело сходятся с людьми.
От них веет гордостью и независимостью, а следовательно - не каждый мужчина решится ухаживать за такой дамой.
Рыбы
Мужчины: Ранимые и чувствительные Рыбы часто сомневаются в себе и тяжело принимают решения, из-за чего они могут терять свои мужские качества. Им трудно жить без человека, который способен оказать поддержку и указать направление развития. К тому же
эти мужчины склонны к различным вредным зависимостям вроде алкогольной и никотиновой. В то же время их отличает мощный творческий потенциал.
Женщины: В сравнении с мужчинами барышни-Рыбы более действенны и менее зависимы от окружающих. Благодаря природному обаянию они очаровывают противоположный пол и всегда добиваются того, к чему стремятся. В отличие от мужчи,
такие дамы никогда не теряют своей женственности. Кроме того, представительницы прекрасного пола более устойчивы к различным зависимостям.