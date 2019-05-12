18-летний финн забил уже 5 голов. Чехи одержали вторую победу подряд

Германия - Великобритания 3:1

Счёт в матче был открыт только во втором периде - на последних секундах Мориц Зайдер вывел немцев вперёд. После перерыва британца удалось отыграться благодаря шайбе Майка Хэммонда, но немцы на пропущенный гол ответили двумя точными бросками Ясина Эхлиза и Леона Драйзайтля.

Видео: Лучшие моменты матча

Словакия - Финляндия 2:4

Счёт в матче открыли словаки благодаря голу Эрика Чернака, на что финны ответили двумя шайбами Петтери Линдбома и Каапо Какко. Во втором периоде Мартин Маринчин восстановил паритет, но в заключительном периоде Какко оформил забил дважды и принёс финнам вторую победу на турнире.

Хет-трик в ворота словаков позволил Какко возглавить список бомбардиров нынешнего чемпионата мира. На счету 18-летнего хоккеиста уже пять голов в двух матчах!

Видео: Лучшие моменты матча

Норвегия - Чехия 2:7

Предсказуемо завершилось противостояние чехов и норвежцев, в котором первые одержали разгромную победу со счётом 7:2.

Чехам принадлежало подавляющее преимущество, а норвежцы ничего не могли противопостовить сопернику. В первом периоде сборная Чехии трижды забросила шайбу в ворота Норвегии. Голами отметились Филип Гронек, оформивший дубль, и Михаэль Фролик. На это норвежцы ответили голом Тобиаса Линдстрёма.

Во втором периоде Фролик и Михал Ржепик укрепили преимущество чехов, а в заключительной 20-минутке в составе чехов голами отметились Филип Хитил и Доминик Кубалик. Норвежцы смогли ответить шайбой Сондре Ольдена.