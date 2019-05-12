18-летний финн забил уже 5 голов. Чехи одержали вторую победу подряд

Чемпионат мира по хоккею начинает набирать обороты. Вечером, 11 мая, состоялось три матча.
Германия - Великобритания 3:1
Счёт в матче был открыт только во втором периде - на последних секундах Мориц Зайдер вывел немцев вперёд. После перерыва британца удалось отыграться благодаря шайбе Майка Хэммонда, но немцы на пропущенный гол ответили двумя точными бросками Ясина Эхлиза и Леона Драйзайтля.
Видео: Лучшие моменты матча
Словакия - Финляндия 2:4
Счёт в матче открыли словаки благодаря голу Эрика Чернака, на что финны ответили двумя шайбами Петтери Линдбома и Каапо Какко. Во втором периоде Мартин Маринчин восстановил паритет, но в заключительном периоде Какко оформил забил дважды и принёс финнам вторую победу на турнире.
Хет-трик в ворота словаков позволил Какко возглавить список бомбардиров нынешнего чемпионата мира. На счету 18-летнего хоккеиста уже пять голов в двух матчах!
Видео: Лучшие моменты матча
Норвегия - Чехия 2:7
Предсказуемо завершилось противостояние чехов и норвежцев, в котором первые одержали разгромную победу со счётом 7:2.
Чехам принадлежало подавляющее преимущество, а норвежцы ничего не могли противопостовить сопернику. В первом периоде сборная Чехии трижды забросила шайбу в ворота Норвегии. Голами отметились Филип Гронек, оформивший дубль, и Михаэль Фролик. На это норвежцы ответили голом Тобиаса Линдстрёма.
Во втором периоде Фролик и Михал Ржепик укрепили преимущество чехов, а в заключительной 20-минутке в составе чехов голами отметились Филип Хитил и Доминик Кубалик. Норвежцы смогли ответить шайбой Сондре Ольдена.
Видео: Лучшие моменты матча