Клубничные десерты на День матери

Творожно-клубничное лакомство с небольшой помощью смогут приготовить даже маленькие дети, а рецепт клубничного торта подойдет и для веганов.

Творожно клубничный слоеный десерт с поджаренными овсяными хлопьями (гранолой)

Время приготовления: 35 минут

Ингредиенты (на 4 персоны): для приготовления овсяных хлопьев (гранолы) - 160 г овсяных хлопьев, 25 г сливочного масла, 5 г растительного масла, 30 г меда, 2 ст. л. семян чиа, щепотка корицы, любимые орехи и семечки; для творожного крема - 300 г творога, 90 г (3 ст. л.) сыра маскарпоне, 100 г греческого йогурта, 1 ст. л. меда , 400 г клубники ; клубника и листья мяты для украшения.

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Приготовление:

1. Приготовьте жареные овсяные хлопья, или гранолу, - нагрейте духовку до 180 градусов, в большой миске смешайте все ингредиенты, тщательно перемешайте и тонким слоем выложите на противень, застеленный пекарской бумагой. Выпекайте 12-15 минут, время от времени помешивая.

Гранола готова, когда становится золотисто коричневой и дом наполняется сказочным ароматом. В закрытой посуде это лакомство можно хранить почти месяц.

2. Миксером взбейте все ингредиенты для творожного крема. Если хотите, чтобы творог получился кремообразной консистенции, перед тем как его взбивать, можно еще использовать блендер.

3. Клубнику порежьте на дольки.

4. Выкладывайте десерт слоями - сначала 2 ст. л. ложки гранолы, потом порезанную клубнику, и сверху - 2-3 ст. л. творожного крема.

Повторите в том же порядке, пока стакан не будет полным. Украсьте десерт клубникой, листьями мяты или другим декором и наслаждайтесь!

Веганский клубничный торт

Время приготовления: 40 минут + 2 часа на остужение

Ингредиенты: для основы - 150 г миндальной муки, 75 г овсяной муки, 5 фиников, 2 ст. л. кокосового масла, щепотка соли, 1 ст. л. какао (по желанию); для клубничного крема - 200 г клубники, 90 г меда (количество зависит от сладости клубники, можно и меньше), 1 ст. л. кокосового масла, 2 ст. л. сока лайма, 250 г кокосового молока, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 1 ст. л. порошка агар-агара, 1 ч. л. ванильной эссенции; клубника, листья базилика, веганский шоколад для украшения.

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Приготовление:

1. Нагрейте духовку до 180 градусов, все ингредиенты для основы смешайте блендером до однородной липкой консистенции.

Выложите в форму, смазанную кокосовым маслом (не забудьте смазать также края формы). Выпекайте примерно 10 минут, достаньте из духовки и полностью остудите.

2. Смешайте до получения однородной консистенции клубнику, мед, кокосовое молоко, сок лайма и кокосовое масло. Перелейте полученную смесь в кастрюльку, добавьте крахмал, ванильную эссенцию и агар-агар.

3. Доведите до кипения и продолжайте варить на медленном огне до тех пор, пока масса не начнет загустевать. Остудите, чтобы масса была теплой, а не горячей.