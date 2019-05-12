Алсу пришла к Галкину на программу после скандала на шоу "Голос. Дети"

Алсу после "аномальной" победы дочери Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети" появилась на экране впервые.

В эфире она исполнила песню "Землянка", и рассказала ведущему и гостям программы о дедушке и бабушке своего супруга Яна Абрамова.

Она объяснила, что мало времени проводила со своими дедушкой и бабушкой. Тогда она их ни о чем не расспрашивала.

"Мы были маленькие и не понимали этого. Грустно, что этого поколения уже практически нет с нами, а наши дети услышат эти истории уже от нас. Мы обязаны продлевать и чтить эту память", - сказала она.

О скандале, который разгорелся вокруг победы на шоу "Голос. Дети" ее дочери Микеллы Абрамовой речи не шло. В студии обсуждалась военная тема.

Маким Галкин был один их тех, кто считает победителем Ержана Максима. Шоумен записал короткое обращение после победы Микеллы, где объяснил, "что слишком много звезд топило за девочку".

Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу.

Позже представитель певицы впервые прокомментировал результаты конкурса "Голос. Дети".