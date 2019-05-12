Когда хочется просто поплакать, но не при ребенке. В деткой больнице открыли особое место

Как рассказали авторы помещения, архитекторы BB studija Даце Путниня и Марита Симане, они вместе с персоналом и фондом больницы обдумывали, как создать такое место, которое максимально бы соответствовало потребностям родителей, которые они изо дня в день наблюдают в больнице.

Когда ребенок попадает в больницу, для родителя это всегда переживание, особенно, если болезнь тяжелая, или приходится пережить смерть ребенка. В такие моменты поддержка особенно важна.

Иногда родители говорят, что им просто хочется поплакать, но не в палате и не при ребенке, поэтому в "Помещении для тишины" есть кресла, в которых родители могут уединиться.

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Как указала представитель больницы Аустра Страуме, "Помещение для тишины" очень ждали, идею долго вынашивали и наконец реализовали.

Это места для отдыха и тихой молитвы, которое одновременно будет выполнять и функцию традиционной больничной капеллы.

Страуме отметила, что она предусмотрена, чтобы дать возможность пациентам, родителям пациентов, гостям и всем работникам независимо от религиозной принадлежности и конфессии отдохнуть, поразмышлять, помедитировать или просто подумать.