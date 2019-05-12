Что может быть прекраснее? Море, солнце и Алина Загитова в бикини...

Самая молодая чемпионка мира и Олимпиады за последние два десятилетия Алина Загитова после непростого сезона, тренировок и затянувшейся зимы приехала на море, чем и поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram.
Загитова подписала фотографии лаконично:
"Море 🌊 Солнце ☀️ Красота 🏝".
Отметим, что чемпион мира и двукратный серебряный призер чемпионатов мира, японский фигурист Дайсуке Такахаси признал, что Загитова обладает идеальными ногами, пишет Eurosport.
Спортсмен поделился, что питает слабость к женским ногам и на вопрос о том, чьи ноги он считает идеальными, он тут же назвал Загитову.
С ним сложно не согласиться, не правда ли?
Напомним, Алина Загитова - обладательница золотой медали на Олимпийских играх 2018. В 2019 году она стала чемпионкой мира - на турнире в японском Сайтаме Алина обошла казахстанку Элизабет Турсынбаеву и россиянку Евгению Медведеву.