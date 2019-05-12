Вс, 12.05.2019
В Питере очень много странных и своеобразных мест, и "Пурга" уверенно входит в тройку лидеров. Этот бар не про выпить, да закусить. "Пурга" - это атмосфера вечного праздника, граничащая с бредом и сюром. Фишка этого заведения в том, что здесь каждый день празднуют Новый Год! Русский TVNET

Что может быть прекраснее? Море, солнце и Алина Загитова в бикини...

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ФОТО: instagram.com/azagitova/

​Самая молодая чемпионка мира и Олимпиады за последние два десятилетия Алина Загитова после непростого сезона, тренировок и затянувшейся зимы приехала на море, чем и поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

Загитова подписала фотографии лаконично:

"Море 🌊 Солнце ☀️ Красота 🏝".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Море 🌊 Солнце ☀️ Красота 🏝

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Отметим, что чемпион мира и двукратный серебряный призер чемпионатов мира, японский фигурист Дайсуке Такахаси признал, что Загитова обладает идеальными ногами, пишет Eurosport.

Спортсмен поделился, что питает слабость к женским ногам и на вопрос о том, чьи ноги он считает идеальными, он тут же назвал Загитову.

С ним сложно не согласиться, не правда ли?

ФОТО: instagram.com/azagitova/

Напомним, Алина Загитова - обладательница золотой медали на Олимпийских играх 2018. В 2019 году она стала чемпионкой мира - на турнире в японском Сайтаме Алина обошла казахстанку Элизабет Турсынбаеву и россиянку Евгению Медведеву.

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