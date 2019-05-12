Что может быть прекраснее? Море, солнце и Алина Загитова в бикини...

Загитова подписала фотографии лаконично:

"Море 🌊 Солнце ☀️ Красота 🏝".

Отметим, что чемпион мира и двукратный серебряный призер чемпионатов мира, японский фигурист Дайсуке Такахаси признал, что Загитова обладает идеальными ногами, пишет Eurosport.

Спортсмен поделился, что питает слабость к женским ногам и на вопрос о том, чьи ноги он считает идеальными, он тут же назвал Загитову.

С ним сложно не согласиться, не правда ли?

ФОТО: instagram.com/azagitova/