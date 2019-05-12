Вс, 12.05.2019
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Видео: Андраде отправила Намаюнас в нокаут и стала чемпионкой UFC

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Джессика Андраде - Роуз Намаюнас

ФОТО: MAURO PIMENTEL/AFP/Scanpix

В ночь с 11 на 12 мая в Рио-де-Жанейро состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 237. Главным боем вечера стала титульная встреча в минимальном весе между американкой литовского происхождения Роуз Намаюнас и бразильянкой Джессикой Андраде.

Джессику Андраде практически все в один голос называли фаворитом этого боя. Что странно, ведь именно Намаюнас является действующей чемпионкой UFC в минимальном весе, а в поединке с бразильянкой ей предстояла вторая по счёту защита титула.

Намаюнас очень уверенно начала поединок и разбивала соперницу быстрыми сериями ударов. В самом начале боя у Андраде появилось рассечение, потому что она пропускала очень много ударов.

В одном из эпизодов Роуз нанесла сильный удар коленом в голову Джессики, но бразильянка поднялась и смогла восстановиться.

Во втором раунде Роуз попрежнему лучше выглядела в стойке, но у Андраде начали получаться свои удачные моменты. В одном из эпизодов Джессика нашла ключ к победе - ей удалось прижать соперницу к сетке, поднять её и провести бросок. Намаюнас допустила ошибку, пытаясь взять в захват руки соперницы, она приземлилась на затылок и оказалась в нокауте.

По-человечески жалко Роуз, ведь она была лучше в тайминге, скорости, ведении боя и уверенно шла к победе - но в итоге попалась на слэм.

Победа Андраде - это стечение обстоятельств, поэтому однозначно нужен реванш. А пока остаётся поздравить Джессику с титулом.

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