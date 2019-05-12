Россия разгромила Австрию. США сделали тоже самое с Францией

Сборная России одержала вторую подряд победу на чемпионате мира по хоккею. На этот раз россияне уверенно обыграли Австрию - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).
Россия - Австрия 5:0
Россияне без особых проблем одержали вторую победу на чемпионате мира. На этот раз досталось сборной Австрии. На 13-й минуте счёт в матче открыл Евгений Дадонов, а во втором игровом отрезке Никита Кучеров и Иван Телегин укрепили преимущество россиян.
В заключительном периоде Дадонову потребовалось всего 15 секунд, чтобы оформить дубль (второй матч подряд), а точку в матче поставил капитан сборной России Илья Ковальчук.
Таким образом, в группе "Б" у Чехии и России максимальное количество очков после двух проведённых матче. Завтра, 13 мая, командам предстоит очная встреча.
Видео: Лучшие моменты матча
США - Франция 7:1
Американцы уже в начале матча вели со счётом 3:0. с 5-й по 7-ю минуту голами в составе США отметились Франк Ватрано и Алекс Дебринкэт, который оформил дубль. Во втором периоде американские хоккеисты отправили в ворота соперника ещё две шайбы благодаря точным броскам Колина Уайта и Патрика Кейна.
На первой минуте заключительного периода Крис Крайдер забил шестой гол в ворота французов, а 6 минут спустя Николя Рёш провёл единственную шайбу в ворота США. Точку в матче поставил Уайт, который за 5 минут до конца основного времени оформил дубль.
Для сборной США эта победа стала первой на ЧМ-2019, а для французов это уже второе поражение к ряду.