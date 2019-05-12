Россия разгромила Австрию. США сделали тоже самое с Францией

Россия - Австрия 5:0

Россияне без особых проблем одержали вторую победу на чемпионате мира. На этот раз досталось сборной Австрии. На 13-й минуте счёт в матче открыл Евгений Дадонов, а во втором игровом отрезке Никита Кучеров и Иван Телегин укрепили преимущество россиян.

В заключительном периоде Дадонову потребовалось всего 15 секунд, чтобы оформить дубль (второй матч подряд), а точку в матче поставил капитан сборной России Илья Ковальчук.

Таким образом, в группе "Б" у Чехии и России максимальное количество очков после двух проведённых матче. Завтра, 13 мая, командам предстоит очная встреча.

Видео: Лучшие моменты матча

США - Франция 7:1

Американцы уже в начале матча вели со счётом 3:0. с 5-й по 7-ю минуту голами в составе США отметились Франк Ватрано и Алекс Дебринкэт, который оформил дубль. Во втором периоде американские хоккеисты отправили в ворота соперника ещё две шайбы благодаря точным броскам Колина Уайта и Патрика Кейна.

На первой минуте заключительного периода Крис Крайдер забил шестой гол в ворота французов, а 6 минут спустя Николя Рёш провёл единственную шайбу в ворота США. Точку в матче поставил Уайт, который за 5 минут до конца основного времени оформил дубль.