Предельно откровенно! Модель Эшли Грэм показала целлюлит в экстрамини

Модель появилась на голливудском балу Met Gala 2019 в экстремально коротком золотом платье, показав все недостатки своей фигуры.

Наряд едва прикрыл ягодицы модели, однако это не помешало Грэм сняться спиной к кадру, выставив на показ целлюлит во всей красе.

Снимок получил более 450 тысяч отметок "Нравится", многие подписчики поспешили похвалить Эшли за смелость демонстрировать себя такой, какая есть.

Отметим, популярной американской модели plus-size Эшли Грэм сейчас 31 год. Известность к ней пришла как к лицу магазина Lane Bryant. Она появлялась на обложке журнала Elle Quebec и в таких модных изданиях как Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. Эшли - достаточно известная пропагандистка бодипозитива.