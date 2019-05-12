Вс, 12.05.2019
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Предельно откровенно! Модель Эшли Грэм показала целлюлит в экстрамини

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ФОТО: Reuters

Популярная американская модель plus-size Эшли Грэм порадовала своих подписчиков Instagram, опубликовав весьма откровенные кадры. 

Модель появилась на голливудском балу Met Gala 2019 в экстремально коротком золотом платье, показав все недостатки своей фигуры.

Наряд едва прикрыл ягодицы модели, однако это не помешало Грэм сняться спиной к кадру, выставив на показ целлюлит во всей красе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Снимок получил более 450 тысяч отметок "Нравится", многие подписчики поспешили похвалить Эшли за смелость демонстрировать себя такой, какая есть.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, популярной американской модели plus-size Эшли Грэм сейчас 31 год. Известность к ней пришла как к лицу магазина Lane Bryant. Она появлялась на обложке журнала Elle Quebec и в таких модных изданиях как Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. Эшли - достаточно известная пропагандистка бодипозитива.

Галерея: Американская модель plus-size Эшли Грэм

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