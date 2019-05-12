Жители Икшкильского края проголосовали за его сохранение

Как сообщил агентству LETA председатель краевой думы Индулис Трапиньш, в опросе участвовали 3299 из немногим более 7000 жителей края.

3248 (98,45%) опрошенных проголосовали за сохранение края, 51 (1,55%) - против.

Краевая дума подаст результаты опроса в Сейм, правительство и Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

Как сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце распоряжением от 25 апреля приостановил действие положения об опросе жителей Икшкильского края.

Дума края решила просить Конституционный суд отменить распоряжение министра.

Галерея: Акция протеста жителей Икшкильского края