Вс, 12.05.2019
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Жители Икшкильского края проголосовали за его сохранение

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В проведенном в Икшкильском крае опросе жителей 98,45% его участников проголосовали за сохранение края.

Как сообщил агентству LETA председатель краевой думы Индулис Трапиньш, в опросе участвовали 3299 из немногим более 7000 жителей края.

3248 (98,45%) опрошенных проголосовали за сохранение края, 51 (1,55%) - против.

Краевая дума подаст результаты опроса в Сейм, правительство и Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

Как сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце распоряжением от 25 апреля приостановил действие положения об опросе жителей Икшкильского края.

Дума края решила просить Конституционный суд отменить распоряжение министра.

Галерея: Акция протеста жителей Икшкильского края 

Напомним, VARAM разработало новую карту самоуправлений Латвии, которая предусматривает сокращение их количества со 119 до 35. 

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