"Обещала себе этого не делать": Седокова предстала в красном кружевном белье и чулках

Популярная певица Анна Седокова продолжает игнорировать недоброжелателей, которые считают, что ее тело далеко от совершенства и звезда часто прибегает к фотошопу. Исполнительница не только не реагирует на обвинения, она продолжает делиться откровенными снимками на своей Instagram-странице.
В этот раз артистка предстала на фотографии в красном кружевном белье и чулках. Снимок она сопроводила словами из песни Басты.
"Говорят, все дороги ведут в храм.
Говорят, храм – это свет во тьме.
Но видимо, я молюсь не тем богам -
Потому, что мои дороги ведут к тебе... ", - написала Анна.
Седокова также отметила, что это фото сделано на телефон.
"Вечные самолёты и расстояния. И фотография, сделанная просто на телефон от @butenecmaria.
Захотелось выложить, хотя обещала себе этого не делать. Хотя я многое себе обещала...", - пояснила она.
На столь "горячий" снимок отреагировали многочисленные поклонники артистки. Большинство из них отнеслись довольно критично. Часть комментаторов отметили, что Анна уже неоднократно показала роскошное тело,теперь стоит похвастаться еще чем-нибудь.