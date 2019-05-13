"Обещала себе этого не делать": Седокова предстала в красном кружевном белье и чулках

В этот раз артистка предстала на фотографии в красном кружевном белье и чулках. Снимок она сопроводила словами из песни Басты.

"Говорят, все дороги ведут в храм.

Говорят, храм – это свет во тьме.

Но видимо, я молюсь не тем богам -

Потому, что мои дороги ведут к тебе... ", - написала Анна.

Седокова также отметила, что это фото сделано на телефон.

"Вечные самолёты и расстояния. И фотография, сделанная просто на телефон от @butenecmaria.

Захотелось выложить, хотя обещала себе этого не делать. Хотя я многое себе обещала...", - пояснила она.

На столь "горячий" снимок отреагировали многочисленные поклонники артистки. Большинство из них отнеслись довольно критично. Часть комментаторов отметили, что Анна уже неоднократно показала роскошное тело,теперь стоит похвастаться еще чем-нибудь.