Смотрите! Бывший муж Меган Маркл женился на красавице-миллионерше

Не секрет, что брак Меган Маркл с принцем Гарри стал для нее вторым - первым мужем американской актрисы был режиссер и продюсер Тревор Энгельсон, который на пять лет ее старше.

Свою карьеру Тревор начал как помощник на съемочной площадке.

Сегодня он успешный кинопродюсер, на счету которого такой фильм, как "Помни меня" с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Тревор и Меган познакомились в 2004 году, у них начались романтические отношения, спустя год возлюбленные стали жит вместе, а через семь лет - в сентябре 2011-го - пара обручилась.

Менее чем через два года после свадьбы Меган начала успешно сниматься в телесериале "Форс-мажоры" в Канаде и подала на развод. Тогда она вернула Тревору обручальное кольцо по почте.

По словам инсайдеров, он был очень подавлен, тяжело переживал разрыв и больше ничего не хотел слышать о Маркл.