Смотрите! Бывший муж Меган Маркл женился на красавице-миллионерше
Как сообщают зарубежные СМИ, накануне, 11 мая, экс-супруг Меган Маркл Тревор Энгельсон женился во второй раз. Его избранницей стала 31-летняя наследница многомиллионного состояния Трейси Курланд, с которой кинопродюсер встречался несколько лет.
Не секрет, что брак Меган Маркл с принцем Гарри стал для нее вторым - первым мужем американской актрисы был режиссер и продюсер Тревор Энгельсон, который на пять лет ее старше.
Свою карьеру Тревор начал как помощник на съемочной площадке.
Сегодня он успешный кинопродюсер, на счету которого такой фильм, как "Помни меня" с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Тревор и Меган познакомились в 2004 году, у них начались романтические отношения, спустя год возлюбленные стали жит вместе, а через семь лет - в сентябре 2011-го - пара обручилась.
Менее чем через два года после свадьбы Меган начала успешно сниматься в телесериале "Форс-мажоры" в Канаде и подала на развод. Тогда она вернула Тревору обручальное кольцо по почте.
По словам инсайдеров, он был очень подавлен, тяжело переживал разрыв и больше ничего не хотел слышать о Маркл.
И вот стало известно, что 11 мая, спустя пять лет после болезненного развода, 42-летний Энгельсон снова женился. Свадьба состоялась на пляже Роузвуд Мирамар в Монтесито, штат Калифорния. Новая возлюбленная продюсера Трейси Курланд - диетолог и наследница многомиллионного состояния: ее отец Стэнфорд Керленд - крупный банкир.
View this post on Instagram
. ترور انگلسون، همسر سابق مگان مارکل، به زودی در میامی با تریسی کورلند ازدواج خواهد کرد. همسر او در 23 مارس bridal shower خود را برگزار کرد. این جشن زنانه، مشابه پاتختی است با این تفاوت که چند روز قبل از جشن ازدواج برگزار می شود. #مگان_مارکل #همسر_سابق #traceykurland #trevorengelson