Вс, 12.05.2019
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Смотрите! Бывший муж Меган Маркл женился на красавице-миллионерше
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ФОТО: instagram.com/lisagorjestani

Как сообщают зарубежные СМИ, накануне, 11 мая, экс-супруг Меган Маркл Тревор Энгельсон женился во второй раз. Его избранницей стала 31-летняя наследница многомиллионного состояния Трейси Курланд, с которой кинопродюсер встречался несколько лет.

Не секрет, что брак Меган Маркл с принцем Гарри стал для нее вторым - первым мужем американской актрисы был режиссер и продюсер Тревор Энгельсон, который на пять лет ее старше.

Свою карьеру Тревор начал как помощник на съемочной площадке.

Сегодня он успешный кинопродюсер, на счету которого такой фильм, как "Помни меня" с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Тревор и Меган познакомились в 2004 году, у них начались романтические отношения, спустя год возлюбленные стали жит вместе, а через семь лет - в сентябре 2011-го - пара обручилась.

Менее чем через два года после свадьбы Меган начала успешно сниматься в телесериале "Форс-мажоры" в Канаде и подала на развод. Тогда она вернула Тревору обручальное кольцо по почте.

По словам инсайдеров, он был очень подавлен, тяжело переживал разрыв и больше ничего не хотел слышать о Маркл.

И вот стало известно, что 11 мая, спустя пять лет после болезненного развода,  42-летний Энгельсон снова женился. Свадьба состоялась на пляже Роузвуд Мирамар в Монтесито, штат Калифорния. Новая возлюбленная продюсера Трейси Курланд - диетолог и наследница многомиллионного состояния: ее отец Стэнфорд Керленд - крупный банкир.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To Tracey and Trevor 💕🥂✨🎉😍 #t🖤t

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Beautiful bride Tracey #T🖤T

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A magical night ✨ 📷: @curtisdahl #T🖤T

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